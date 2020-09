(VIDEO) España: Califican de "delirante" propuesta de diputado de extrema derecha que propuso captura del presidente Maduro

24.09.20 - El portavoz adjunto del partido Unidas Podemos de España, Enrique Santiago, calificó como “delirante propuesta” una petición del partido de ultraderecha Vox que propuso que España colabore con EE.UU para “la captura de Nicolás Maduro y los demás miembros de su Gobierno”.Santiago usó datos judiciales, militares, diplomáticos y hasta de la propia Agencia Antidroga de los Estados Unidos (DEA) para echar por tierra los argumentos de sus rivales. Detalló que “la mentira es una poderosa arma de propaganda política o de guerra” y aseveró que su partido no apoyará la propuesta. Reseñó el portal de noticias de Telesur.Además se refirió al lawfare (guerra jurídica), y cómo este tipo de guerra “se aplica en estos tiempos con toda intensidad”. Agregó que ello empezó justo “cuando la izquierda en América Latina alcanzaba el gobierno en procesos electorales”.El portavoz de Unidas Podemos aseveró que hoy “su uso descontrolado se ha convertido en uno de los mayores peligros para la democracia en todo el mundo”. También, el vocero rechazó las acusaciones de Vox sobre presunto narcotráfico en Venezuela y aseveró que el 90 por ciento de la cocaína que entra en los EE.UU. procede de Colombia.Sobre ese país dijo que posee “las mayores fuerzas militares del continente latinoamericano y gobernado, por cierto, por un partido hermano de Vox, que parece que permite este tráfico constante de cocaína a EE.UU.”. Para concluir expresó que no existe ninguna solicitud a la nación sobre el Gobierno de Nicolás Maduro, por lo que la petición de Vox carece de sentido.Proponen acuerdo de respeto a resultados de electorales en VenezuelaSantiago abogó porque se acuerde un Plan de Observación Electoral, con el propósito que se reconozca y respete las elecciones parlamentarias en Venezuela por parte de los sectores opositores. Reseñó La Radio del Sur."Nos sorprende que aquí ya se haya dicho que no puede haber un proceso electoral en Venezuela, que nunca va a ser un proceso legal aceptable. Es necesario un acuerdo entre el gobierno y la oposición, toda la oposición, no de la que nos gusta más o suscribe nuestras posiciones", dijo Santiago.Durante su intervención en el Congreso de España en el debate de Proposición No de Ley presentada por el Partido Popular, en la que solicita apoyo del parlamento español para la oposición venezolana, instó a esa Cámara a respetar los resultados de las elecciones venezolanas para que tenga credibilidad.El diputado recordó que los procesos electorales venezolanos son los que tiene mayor observación internacional en América Latina por organismo como la Organización de Estados Americanos, la Unión Europea y la Fundación Carter, y a su apreciación "nunca se ha impugnado ningún resultado por ninguno de estos"