(VIDEO) Venezolana en Chile devolvió cartera que encontró en la calle con un millón y medio de pesos

Eliana Castillo es oriunda de Colombia, lleva un tiempo viviendo en Punta Arenas, y el lunes vivió el peor de sus días al descubrir que había perdido la cartera con una billetera donde guardaba nada menos que un millón y medio de pesos (moneda nacional).



A partir de ese momento todo se tornó una desgracia para ella, hasta ayer en la mañana que recibió un llamado de Carabineros, donde le señalaban que una mujer había devuelto la cartera con todo su contenido.



Eliana salió con una tía y una amiga de compras. Fueron a unas tiendas y cuando pasaron a un local comercial le pidió a su “comadre” que le tuviera la cartera. Al salir, cuando llegaron a Bories con Mejicana se percataron que ya no la tenían.



“Volvimos al local y pedimos que nos mostraran las cámaras de seguridad, pero nada. Ahí fue cuando me di cuenta que había perdido la cartera en la calle y no hice más que llorar, llorar y llorar”.



Tenía razones de sobra para lamentarse, si llevaba nada menos que un millón y medio de pesos en dinero en efectivo. El lunes en la noche prácticamente no durmió de lo angustiada que estaba, pensando que al día siguiente pasaría el peor de sus cumpleaños.



Pero no todo estaba perdido. La pena se transformaría después en esperanza para ella.



Otra ciudadana extranjera, de nacionalidad venezolana, Luisa Díaz Betancurt, encontró la tarde del lunes el dinero y documentos.



“Iba caminando por la calle cuando encontré un monedero o billetera en la calzada. Lo recogí y hoy (ayer) a primera hora lo que hice fue llamar a Carabineros para que pudieran ubicar a esta persona. Revisé la documentación y vi que era una persona extranjera y al rato después ya la habían contactado”, comentó.



Ambas mujeres fueron citadas ayer en la tarde a la Prefectura de Carabineros, donde el coronel Rodrigo Alvarez las ofició de ministro de fe.



Luisa tomó el portadocumentos y en sus manos lo entregó a Eliana, casi como un regalo de cumpleaños.



Adentro estaban los billetes de 10 y 20 mil pesos, que todos juntos sumaban el millón y medio de pesos.



Entre risas nerviosas y de incredulidad tomó 200 mil pesos y se los entregó a la mujer como recompensa porque literalmente le salvó la vida. Luisa no quería recibirlos. “No, por favor. Si no lo hice con esta intención, no quiero dinero”, pero la agradecida mujer colombiana dobló los billetes y los guardó en uno de los bolsillos de la parka de la mujer.



A pesar de que ella, al igual que cualquier persona tiene necesidades, más fuerte resultaron ser sus convicciones y valores personales. “No podía quedarme con todo ese dinero, sabiendo que era de otra persona, que de seguro lo estaba pasando muy mal”, comentó Luisa.



“Es un gesto maravilloso porque nunca pensé que iba a recuperar el dinero”, dijo Eliana al retirarse, estrechándose en un fuerte abrazo con la mujer que le devolvió la sonrisa el día de su cumpleaños.