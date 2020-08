Venezuela denuncia ante la ONU comportamiento guerrerista de EEUU

Caracas, 14 de agosto de 2020.- El representante permanente de Venezuela en la Organización de Naciones Unidas, Jorge Valero, denunció hoy el comportamiento guerrerista de Estados Unidos ante la reunión Plenaria de la Conferencia de Desarme del ente.

Según un reporte de la Cancillería venezolana, el diplomático alertó que 'el unilateralismo es tan peligroso que es impugnado, incluso, por países poseedores de armas nucleares. Es una crítica sensata a los mecanismos de disuasión nuclear, basados en la supremacía y en la competencia militar'.



Valero destacó que por más de 20 años se han paralizado las negociaciones sustantivas de la Conferencia de Desarme, al no aprobarse los principales acuerdos en materia de seguridad internacional, desarme y control de armamentos.



Recordó que Washington boicoteó con su salida el Tratado de Fuerzas Nucleares de Rango Intermedio de la Federación de Rusia y Estados Unidos, el Plan de Acción Integral Conjunto con Irán, el Tratado de Cielos Abiertos y el Tratado New Start.



El embajador puntualizó en su intervención ante la ONU que los países en desarrollo que no cuentan con armas nucleares son presas del terror y susceptibles a la manipulación política, por lo cual la Zona de Paz de América Latina y el Caribe corre peligro inminente.



Señaló que Venezuela comparte una visión multilateralista de seguridad mundial y considera que la paz puede alcanzarse mediante el fortalecimiento del régimen internacional de seguridad.



Valero aseguró que sólo el diálogo constructivo y la voluntad política de los Estados miembros de la Conferencia de Desarme son claves, para contrarrestar el daño que ha causado al mundo Estados Unidos.



En este contexto, resaltó, la Conferencia deberá en el año 2021, realizar esfuerzos ingentes para superar el estancamiento histórico, que se agudiza por la incertidumbre producida por la Covid-19.



Finalmente, refiere el reporte, el representante de Venezuela exhortó a no ceder ante doctrinas que fomentan la guerra e hizo un llamado a los Estados Miembros de la Conferencia, dispuestos a progresar en función de acuerdos vinculantes que atienden los problemas latentes de seguridad internacional, incluyendo el desarme nuclear y la carrera armamentista.