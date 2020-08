"Es un fake news": Embajador de Irán en Venezuela niega inexistencia de buques iraníes confiscados por EEUU

13.08.20 - Este jueves el embajador de Irán en Venezuela, Hojjat Soltani, aclaró por la red social twitter con relación a un falso positivo que notifica la confiscación de buques iraníes rumbo a Venezuela, por parte de los EEUU, que se trata de una mentira de guerra psicológica de la agenda mediática hegemónica.



Los nombres indicados por The Wall Street Journal coinciden con los de la orden judicial del Tribunal de Columbia y numerosos medios los calificaron como "buques iraníes".Es un fake news, escribió el embajador.

The Wall Street Journal había señalado que "las embarcaciones se dirigen hacia Houston (Texas). Según el periódico, citando a un supuesto funcionario bajo condición de anonimato y además agregando que" la confiscación se hizo sin uso de fuerza militar".

Específicamente el embajador iraní Soltani, enfatizó vía Twitter que los mencionados buques iraníes no son más que "otra mentira y guerra psicológica de la máquina de propaganda de los Estados Unidos", subrayó.



En tal sentido, aseguró que "los barcos no son iraníes, y ni el dueño ni su bandera tienen nada que ver con Irán", aseveró el Diplomático iraní acreditado en la República Bolivariana de Venezuela.



"El terrorista Donald Trump no puede compensar su humillación y derrota contra Irán con falsas propagandas", señaló el embajador iraní en Venezuela, Hojjat Soltani.

Con información de AVN.