Lula criticó nueva "Política de Defensa Nacional" de Brasil ante una eventual guerra contra Venezuela

19.07.20 - El ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticó duramente la nueva Política de Defensa Nacional, que plantea el riesgo de utilizar las fuerzas armadas brasileñas en una guerra contra Venezuela, al mando de los Estados Unidos.



El ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva habló el viernes sobre la nueva Política de Defensa Nacional, que corre el riesgo de que Brasil sea empujado a una guerra contra Venezuela para servir a los intereses económicos y geopolíticos de los Estados Unidos, según lo refiere el portal de noticias Brasil 247



“He estado leyendo con preocupación los informes sobre la nueva edición de la Política de Defensa Nacional (PND). Nuestros gobiernos han tratado de hacer que la PND y la Estrategia de Defensa Nacional sean instrumentos de paz, soberanía y desarrollo autónomo”, escribió Lula en su twitter. «Es alarmante darse cuenta de que las viejas teorías sobre rivalidades con los vecinos están resucitando y que nuestras Fuerzas Armadas puedan ser utilizadas para acciones incompatibles con los principios constitucionales de no intervención y autodeterminación de los pueblos».



El ex presidente también señaló la sumisión del gobierno de Bolsonaro a los intereses internacionales. “La preocupación aumenta cuando vemos la alineación automática y la sumisión ilustrada por el vergonzoso video de un general brasileño tratado como empleado del jefe del comando del sur de los Estados Unidos, el mismo responsable de posibles acciones armadas contra países latinoamericanos. Brasil necesita con urgencia recuperar su soberanía nacional. Y ese debería ser el objetivo de una nueva edición de la Política de Defensa Nacional”, dijo.



Según el documento, América Latina dejó de ser una región libre de conflictos bélicos y observa la posibilidad de tensiones y crisis en el continente, que podrían llevar a Brasil a movilizar a su Ejército para garantizar sus intereses nacionales o en la Amazonía. Sin embargo, tampoco descarta que pueda contribuir a la solución de controversias que se presenten en la región.



De acuerdo con el diario O Estado de Sao Paulo, en la sección de política exterior del documento Brasil valora los posibles desarrollos de la crisis con países vecinos, y aunque no se mencionó a Venezuela, en el informe se encontró como principal fuente de tensión las acciones del "régimen chavista de Nicolás Maduro".



Con información de: Últimas Noticias / Sputniknews

