Autoridades de Caracas implementan cerco epidemiológico en 80 sectores por COVID-19

En los barrios de Caracas la guerra del Covid-19 es casa por casa.

16.07.20 - Las autoridades venezolanas implementaron un cerco epidemiológico en 80 sectores de Caracas por el aumento de casos de COVID-19, informó el jefe del Distrito Capital, Darío Vivas.



"El presidente (Nicolás Maduro) anunció esta semana que no podía ser una cuarentena flexible sino radical para seguir con el plan de cerco epidemiológico que tenemos sobre esas 80 comunidades, en cada comunidad hay un jefe con un equipo y ahora hemos constituido las brigadas de prevención popular", dijo Vivas en una entrevista en la emisora Unión Radio.



El funcionario indicó que están habilitando hoteles para los pacientes portadores del virus que se encuentren en estado asintomáticos.



"Vamos a atender a todas las personas que presenten algún síntoma y estamos haciendo lo posible para que haya capacidad, estamos habilitando hoteles para quienes salgan positivo pero no tengan síntomas, se le hace tratamiento y se mantienen en observación", sostuvo.



El jefe del Distrito Capital reiteró que los brotes de coronavirus se han producido por las personas que han ingresado de forma ilegal por las fronteras, sin pasar por los puntos de atención y cuarentena.



"Hay gente que ha entrado al país por los caminos verdes (vía ilegal) y esos trocheros tienen una política de injerencia, intromisión por querer vulnerar el sistema de prevención del Gobierno nacional, por eso hay un alto brote, a donde hemos ido a efectuar el cerco epidemiológico nos hemos encontrado que la persona que efectuó el contagio es porque no cumplió el requisito protocolar que hay en la frontera de Venezuela y se vino por otra vía", contó.



El 14 de julio, el Gobierno venezolano decidió suspender la flexibilización de la cuarentena en el Municipio Libertador de Caracas (norte) y en el estado Miranda (norte), ante el aumento de casos de COVID-19.



De acuerdo a los datos del Gobierno, el Distrito Capital registra 1.079 casos de coronavirus y Miranda 889.

