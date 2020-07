Canciller argentino rechaza las sanciones a Venezuela

Felipe Solá, canciller argentino.

03.07.20 - Felipe Solá, canciller de Argentina, aseguró este viernes que el Gobierno de Alberto Fernández está en desacuerdo con las llamadas sanciones que emprenden potencias contra el Gobierno y el pueblo de Venezuela.



“No estamos a favor de las sanciones externas y creemos que las soluciones políticas tienen que venir de adentro hacia afuera”, aseguró el titular de Exteriores de la nación austral.



Diferencias



En entrevista con la emisora argentina Radio con vos, Solá habló de la más reciente reunión del Mercosur y dijo que el tema de Venezuela no debe estar en todas las declaraciones porque hay temas más importantes para los miembros, y que es electoral la solución al “problema serio” venezolano.



Recordó que el de Fernández es el único Gobierno del grupo que no reconoce la autoproclamación de Jeanine Áñez en Bolivia: “porque queremos que hayan elecciones y que haya un gobierno constitucional; que no debe ser surgido de un golpe de Estado”, dijo.

