Impulsan campaña mundial para suspensión de sanciones contra Venezuela

27 de junio de 2020.- La Coordinadora de Solidaridad Latinoamericana en Bélgica, impulsa la campaña de suspensión de sanciones contra la República Bolivariana de Venezuela, por considerar que las medidas coercitivas unilaterales implementadas por el Gobierno de Donald Trump, son ilegales e injustificadas.



Basan su campaña en las actuales circunstancias que enfrenta la humanidad con la pandemia global de la Covid-19, que agrava la situación, convirtiendo estas medidas en inhumanas, que atentan contra la población, reseña el sitio web de la Coordinadora.



Asegura la coordinadora, que estas sanciones podrían costar la vida a muchos venezolanos, al negar el acceso a alimentos, medicinas, vitales para los ciudadanos.



La campaña se sostiene por el amplio apoyo de la comunidad internacional a Venezuela, así como personalidades del mundo como Su Santidad, Francisco I, el Secretario General de la ONU, el Movimiento de Países No Alineados (Mnoal) , (ALBA-TCP) – UNASUR, Antonio Guterres, Josep Borrell, ministro de relaciones exteriores de la UE, senadores de Estados Unidos, gobiernos de América Latina y el Caribe.



Otros como el CARICOM, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la Confederación Sindical de trabajadores y trabajadoras de las Américas (CSA) y la Confederación Sindical Internacional (CSI), la Federación Sindical Mundial (FSM), la mayor confederación nacional de sindicatos de España, la CGTP-In de Portugal y muchos otros que han pedido que EEUU levante el bloqueo impuesto al país.



Dichas sanciones económicas e ilegales, no solo vulneran la Carta de las Naciones Unidas y el marco jurídico internacional, sino que generan un impacto adverso en el goce de los derechos humanos, aseguran en la petición.



Como ejemplo, destacan que la ministra de Relaciones Exteriores de España, Arancha González Laya, explicó que el pueblo venezolano no necesita sanciones, sino diálogo constructivo y ayuda.



Aseguran además, que existe un precedente de suspensión de sanciones, para la adquisición de insumos y salvar la vida de miles de seres humanos, con la creación del mecanismo comercial (INSTEX), que permitió realizar una primera transacción de material médico con Irán, uno de los países más golpeados por la Covid-19, el 31 de marzo de 2020.



Sugieren en el marco de la campaña, que identificar todas las instituciones financieras, que ilegalmente retienen recursos del Estado venezolano es necesario, para demandarlas y que finalmente, estos recursos sean restituidos por medio del INSTEX.



Al tiempo que expusieron una lista de los recursos ilegalmente retenidos y los bancos retenedores en dólares o euros: Bancos europeos País USD Euros, Novo Banco Portugal 1.547.322.175 1.381.290.997, Banco de Inglaterra (Oro) Reino Unido 1.323.228.162 1.181.242.780, Clearstream (Títulos deuda) Reino Unido 517.088.580 461.603.802, Euroclear (Títulos) Bélgica 140.519.752 125.441.664, Banque Eni Bélgica 53.084.499 47.388.410, Delubac Bélgica 38.698.931 34.546.447, Sumitomo Estados Unidos 507.506.853 453.050.216, Citibank Estados Unidos 458.415.178 409.226.189, Unionbank Estados Unidos 230.024.462 205.342.315, y en otros 17 países que suman 654.142.049 583.951.123.



Finalizan el texto, pidiendo el apoyo por Venezuela, que se puede expresar a través del correo: nosanciones@gmail.com



