(VIDEO) Cancillería chilena pide al Consulado de Venezuela que se haga cargo de migrantes que quieren regresar al país

22.05.20 - El canciller chileno Teodoro Ribera pidió este viernes al Consulado de Venezuela en Santiago que se haga responsable de cientos de venezolanos que acampan fuera de su embajada desde hace al menos dos semanas, a la espera de obtener ayuda para retornar a su país. Reseñó a la agencia AFPEn una grabación difundida por la cancillería chilena, Ribera sostuvo que visitó "de forma anónima" la calle donde se encuentra la Embajada de Venezuela, en la comuna de Providencia, en Santiago.Allí constató la situación de cientos de venezolanos instalados en carpas ocupando gran parte de la calle y soportando la caída de las temperaturas y lluvias del otoño austral con mínimas de 4 grados durante las noches.Ante esto, Ribera pidió a las autoridades venezolanas "que se hagan cargo de la responsabilidad que le corresponde a todo consulado de darle protección a sus connacionales y ayuden a las personas que están acampando fuera de la Embajada con intenciones de regresar a Venezuela".Con más de 400.000 personas, los venezolanos se han convertido en la colonia de extranjeros más numerosa en Chile en apenas seis años, en el marco de una ola migratoria desatada por la crisis de su país.Ribera comprometió además su colaboración para que el Consulado de Venezuela facilite un avión que traslade a estas personas a su país. Unos 250 venezolanos ya retornaron hace dos semanas.La población de inmigrantes en Chile alcanza a los 1,5 millones de habitantes, poco menos del 10% de los casi 18 millones de habitantes.El Gobierno chileno no reconoce al Gobierno del Presidente Nicolás MaduroEl Gobierno chileno de Sebastian Piñera desde el año 2019 no reconoce la legitimidad del Gobierno de Nicolás Maduro aduciendo que llegó al poder "de forma ilegítima" como resultado de una elección que supuestamente "no cumplió los requisitos mínimos necesarios".