"Si Londres toma en serio la respuesta global a la pandemia, debería devolver el oro a Caracas"

21.05.20 - La negativa del Banco de Inglaterra a devolver los fondos de Venezuela contradice los esfuerzos que hace el Reino Unido en la lucha contra la pandemia del coronavirus, declaró en un comentario a Sputnik el exdiputado del Partido Laborista Chris Williamson.



"Sabemos que [los venezolanos] sufren una presión económica, y dadas las consecuencias mortales del COVID-19 uno no puede afirmar que quiere una respuesta internacional y que apoya los derechos humanos (...) mientras no esté dispuesto a apoyar a una nación soberana como Venezuela, y a devolver su propiedad para que pueda combatir contra ese virus mortal", dijo.



El expolítico británico se mostró convencido de que el Reino Unido no debería haber incautado los fondos del Gobierno venezolano, mientras ahora, cuando el país sudamericano está afrontando la pandemia del COVID-19 y además sigue sufriendo el impacto económico de las sanciones de EEUU, es un asunto urgente devolverlos, opinó.



"Si tomamos en serio los derechos humanos y la respuesta global ante la pandemia, entonces absolutamente deberíamos devolver esos fondos, (...) en particular después de que ellos [Caracas] exigieran devolverlos en varias ocasiones", apuntó.



En opinión de Williamson, el Gobierno británico "actúa ilegalmente".



"Tenemos una situación en que un gobierno soberano básicamente fue robado por el Reino Unido a petición de un estafador, Juan Guaidó, que en realidad es nada más que un tonto para la Administración de EEUU", indicó.



El 20 de mayo el embajador de Venezuela ante la ONU, Samuel Moncada, informó que el Gobierno venezolano demandó ante un tribunal británico al Banco de Inglaterra por el robo de 31 toneladas de oro que se encontraban bajo su resguardo.



El Gobierno venezolano ha denunciado en retiradas ocasiones el robo de sus activos en el exterior, los cuales busca recuperar en medio del bloqueo que le mantiene EEUU, para hacer frente a la pandemia de COVID-19.



La entidad estatal británica retiene al parecer más de 1.200 millones de dólares en lingotes de oro que fueron depositados durante la presidencia de Hugo Chávez (1998-2013) y que forman parte de las reservas del Banco Central de Venezuela (BCV).



El Banco de Inglaterra se habría negado a devolver el oro, toda vez que en enero de 2019 el Reino Unido se sumó a EEUU y los otros países que reconocieron al diputado opositor Juan Guaidó como "presidente encargado" de Venezuela.



Durante años, el oro ha formado parte crucial de las reservas venezolanas mantenidas en el extranjero.