(VIDEO) Venezolanos que huyen de Ecuador están varados en los alrededores de la Alcaldía de Cali en Colombia

13.05.20 - Un grupo de migrantes venezolanos que huyó de Ecuador debido a la grave crisis sanitaria que se vive en ese país a causa del coronavirus, se encuentra varado a las afueras de la alcaldía de Cali, en Colombia.Según reportes de medios digitales, se calcula que son aproximadamente unas mil personas que se encuentran en dicho lugar a la espera de recibir atención para poder regresar a Venezuela.Voceros de la alcaldía señalaron que se tiene previsto que una parte de ellos sean trasladados este miércoles 13 de mayo, hacia la frontera con nuestro país.“Haremos el último esfuerzo este miércoles (13 de mayo), ya no podemos ayudar más, ya indefinidamente la persona que llegue tendrá que buscar una salida por sus propios medios”.Así se expresó el alcalde de Santiago de Cali, Jorge Iván Ospina Gómez, al anunciar que el próximo miércoles y gracias a un importante aporte del empresariado privado de la ciudad, garantizará los últimos 20 buses para trasladar hasta la frontera, en Cúcuta, a cerca de 500 migrantes venezolanos que desean regresar a su país natal.“Lo que quiero es convocar a la opinión pública nacional e internacional a que intervenga en este proceso migratorio, a que no lo dejen como último eslabón en las alcaldías, que no tenemos cómo resolverlo y es un tema realmente muy complicado”, remarcó el mandatario, quien insistió en la necesidad de crear una mesa internacional de diálogos sobre este proceso con la participación de Ecuador, Colombia, Venezuela y Brasil.Le recordó al Presidente de la República, Iván Duque, que los entes territoriales no están en capacidad de resolver un problema tan agudo y complejo. “Cali ya no lo puede hacer más; mi ciudad no tiene cómo pagar albergues y hoteles donde se garantice la responsabilidad de dignidad para esta comunidad”, expresó.La expectativa del alcalde Jorge Iván Ospina es solucionar, en el corto plazo, la problemática de los migrantes venezolanos para “enfocar nuestros esfuerzos en la rehabilitación económica, en las inversiones sociales y para garantizar la alimentación de nuestra gente”.Vale recodar que debido a la fuerte campaña mediática contra el país, muchas de estas personas optaron por salir del país en busca de un supuesto mejor futuro.Sin embrago no todo salió como ellos esperaban, pues han sido víctimas de reiterados ataques de xenofobia y no lograron encontrar condiciones dignas de vida.Con información de Laiguana.tv