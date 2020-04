(VIDEOS) Más de 500 venezolanos afirman estar retenidos en Bogotá mientras buscan regresar al país

29.04.20 - Más de 500 venezolanos que buscan regresar a su país desde Colombia, a raíz de la emergencia por el nuevo coronavirus, denuncian que estaban retenidos por las autoridades en un peaje a la salida de Bogotá, informó la prensa local."Un grupo integrado por más de 500 venezolanos fueron retenidos en el peaje Coviandes, en el norte de Bogotá, a la espera de la llegada de funcionarios de Migración Colombia para que les permitan proseguir su camino hacia su país", publicó la emisora local Blu Radio.Un vocero de los venezolanos, cuya identidad no se conoce, pero a quien se ve en un video en redes sociales rodeado de varios migrantes y buses aparcados en la orilla de la vía, dijo que "desde el peaje (Coviandes) de Bogotá, más de 500 venezolanos estamos en una situación de calamidad. Le hacemos un llamado a la Embajada venezolana... que vengan acá, se apersonen... es caótica la situación que estamos viviendo, ayúdenos".De acuerdo con un relato del corresponsal de teleSUR en Colombia, Hernán Tobar, los centenares de venezolanos que buscan retornar a su país aseguran que tras la llegada del coronavirus a la nación cafetera, no han recibido ninguna ayuda."Aquí hay niños, mujeres embarazadas, diabéticos... No tenemos comida, no tenemos dinero. Queremos viajar hasta la frontera de Cúcuta (nordeste) y volver a nuestras casas", agregó.Las autoridades colombianas detuvieron una caravana de 11 autobuses que los transportaba, y aunque aún no se conoce ningún reporte oficial sobre el tema, la estatal Migración Colombia ha sostenido en días recientes que ejerce esos controles para evitar aglomeraciones en la frontera con Venezuela y disminuir así el riesgo de contagio del nuevo coronavirus SARS-CoV-2.Los migrantes venezolanos se quedaron sin sustento en las calles a raíz del aislamiento obligatorio que rige en todo el país desde el 25 de marzo hasta el 11 de mayo para hacerle frente al COVID-19, lo que ha generado que unos 12.000 de ellos hayan retornado a su país desde territorio colombiano, según cifras oficiales.El pasado 13 de abril, Colombia hizo un llamado urgente a la comunidad internacional para que aporte más recursos para la atención de la población migrante venezolana residente en el país, que suma 1,8 millones de personas, entre legales e ilegales, según datos actualizados al 29 de febrero último.