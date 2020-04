(VIDEO) Vuelta a la patria: Procedentes de Ecuador en tránsito por Colombia, 200 venezolanos abandonaron la ciudad Cali

15.04.20 - Unos 200 venezolanos, entre ellos 17 niños, la mayoría procedentes de Ecuador emprendieron este martes el retorno apoyados por la alcaldía de la ciudad colombiana de Cali (suroeste), temerosos de la pandemia del coronavirus que los dejó sin oportunidades.



“Van en diez buses: 200 adultos y 17 niños, la mayoría de brazos. Van acompañados por Policía hasta Cúcuta y por Migración Colombia, van reportándose en cada ciudad que van pasando, ya ellos tienen los nombres y los teléfonos de los conductores y las placas de los vehículos para irlos monitoreando por todo el país”, aseguró Fabiola Perdomo, secretaria de Bienestar Social de Cali, informó la agencia EFE.



Atravesaron la frontera colombo-ecuatoriana por trochas, porque la cuarentena en ambos países los dejó sin medios de subsistencia.



“Uno paga habitación, paga comida, medicinas para mi hija y definitivamente sin trabajo no puedo estar acá. Para estar sobreviviendo así prefiero estar allá (en Venezuela) y sobrevivir con mi familia” dijo una mujer venezolana del grupo.



Jesús Peña González, de 49 años, llegó a Cali procedente de Ecuador, país en el que, según dijo, la gente no se cuida de la pandemia.



En la ciudad de Loja (sur de Ecuador), él y su esposa eran vendedores informales y pasaban las noches en modestos hoteles pero cuando llegó el coronavirus se vieron forzados a volverse a Venezuela.



“Allá (en Ecuador) la gente no se cuida, la gente anda sin tapabocas, y allá se va a morir el 80 %. Es lo triste”, dice el hombre quien denunció que fue maltratado en el trayecto entre Ecuador y Colombia.



Aunque todavía no ha conseguido los asientos en los autobuses para regresar a Venezuela, espera poderlo hacer pronto pese a que el panorama en su país no es bueno.



“Allá lo que hay es hambre, pero si uno va a morir que sea en su pueblo y no por aquí tan lejos”, aseguró.