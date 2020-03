EEUU: Clíver Alcalá se declaró "no culpable" vía Skype ante un juez federal de Nueva York

31-03-20.- El general retirado venezolano, Clíver Alcalá, inculpado por el gobierno estadounidense de liderar una conspiración de narcotráfico junto al presidente Nicolás Maduro, se declaró "no culpable" ante un juez federal de Nueva York en una audiencia por Skype. Así lo indicó un portavoz de la Fiscalía de Manhattan a la agencia de noticias AFP.



Alcalá, que vivía en Colombia, se entregó el viernes pasado en ese país a las autoridades estadounidenses.



El lunes por la tarde se declaró "no culpable" de los cargos ante el juez federal de Manhattan, Paul Davison, indicó la corte en documentos archivados este martes.



"Su presentación fue vía Skype", dijo un portavoz de la Fiscalía.



Se desconoce dónde está Alcalá, aunque se presume que aún está en Colombia. Su nombre no figura en el registro de la oficina federal de prisiones de Estados Unidos.



La Fiscalía del sur de Manhattan no quiso indicar dónde está detenido y los abogados de Alcalá no respondieron aún al pedido de la AFP para comentar la información.



El ex-Mayor General se retiró de las fuerzas armadas de Venezuela en 2013, cuando Maduro asumió el poder tras la muerte del Presidente Hugo Chávez.



Entonces se convirtió en opositor a Maduro, huyó a Colombia y respaldó al opositor Juan Guaidó, autoproclamado "Presidente Interino" de Venezuela.



Cabe recordar que el ministro de Comunicación e Información de Venezuela , Jorge Rodríguez, había anunciado la desarticulación de un presunto plan terrorista que buscaría afectar con aparatos explosivos el Palacio de Justicia y la sede del FAES en cotiza. El ministro, mostró pruebas donde aseguró que la operación era dirigida por Rayder Russo, alias Pico, y Cliver Alcalá.



Posteriormente, Alcalá Cordones, aseguró durante una entrevista al portal colombiano WRadio que el arsenal de armas incautadas en Colombia se trataba de un plan de común acuerdo con el opositor Juan Guaidó para ser utilizadas contra el gobierno de Maduro.



Con información de la agencia AFP