Uruguay: Representantes de nuevo gobierno respaldan decisión de no invitar al presidente Maduro

01.03.20 - Representantes de la denominada "coalición multicolor" de Uruguay, alianza electoral de cinco partidos de centro y de derecha que llevaron a la presidencia a Luis Lacalle Pou, defendieron en diálogo con Sputnik la decisión del nuevo mandatario de no invitar a Nicolás Maduro a la ceremonia de asunción.



"Dictadores no vamos a invitar, nuestro compromiso es con la democracia, a favor de los derechos humanos, en contra de los dictadores, sean de izquierda o derecha", dijo tajante a esta agencia el nuevo ministro de Transporte y Obras Públicas, Luis Alberto Heber, al finalizar la ceremonia en la que Lacalle Pou recibió la banda presidencial de manos del mandatario saliente Tabaré Vázquez (2005-2010 y 2015-2020).



En tanto, el líder del partido Cabildo Abierto (derecha), Guido Manini Ríos, expresó su respeto a la decisión de Lacalle Pou, y subrayó la importancia de que Uruguay realice esfuerzos para que en Venezuela haya elecciones "con todas las garantías".



"Uruguay, siempre respetando la libre determinación de los pueblos, tiene que hacer todos los esfuerzos posibles para lograr que en Venezuela se realice un proceso electoral con todas las garantías para los venezolanos. Se tiene que instalar la democracia como nosotros la entendemos en todos los países la región y Venezuela es un país muy importante para nosotros", dijo a Sputnik.



Asimismo, respaldó la declaración de Lacalle Pou en su discurso de juramentación en la que llamó a los miembros del Mercosur (Mercado Común del Sur) a dejar de lado la ideología para mantener unido al bloque.



"Los países tienen intereses, no tienen amigos. Los intereses de Uruguay deben estar por encima de cualquier ideología", afirmó Manini Ríos.



En ese sentido se expresó también Juan Sartori, electo senador por el Partido Nacional (centroderecha), quien dijo a esta agencia que "Uruguay debe de dejar de lado la ideología en las relaciones internacionales".



"Tenemos valores principios como país, como la defensa de la libertad y la democracia pero también intereses económicos. Comerciamos con países que no comparten nuestros valores democráticos, y es una realidad del mundo. Comerciamos con China, por ejemplo, que tampoco es una democracia. Hay que tener esas cosas separadas", afirmó.



En tanto, el exmandatario Julio María Sanguinetti (1985-1990 y 1995-2000), líder histórico del Partido Colorado (centroderecha), expresó su confianza en que el nuevo Gobierno de Uruguay podrá convivir con países vecinos a pesar de diferencias ideológicas, en alusión a la administración del peronista Alberto Fernández en Argentina.



"El Gobierno (argentino) es peronista. Quizás no sea el más afín a nuestra coalición, pero tenemos que convivir y respetar. Seguramente lo vamos a hacer bien, con espíritu de concordia", aseguró Sanguinetti en rueda de prensa tras los actos de toma de posesión de Lacalle Pou.



La "coalición multicolor" está también integrada por el Partido Independiente (centro) y el Partido de la Gente (derecha).



Para la ceremonia no fue invitado Maduro ni sus pares Miguel Díaz-Canel, de Cuba, y Daniel Ortega, de Nicaragua.



El mandato de Lacalle Pou se extiende hasta el 1 de marzo de 2025.

