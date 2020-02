EEUU obliga a adolescente venezolana a regresar a México

Branyerly en el puente internacional entre Brownsville, Texas, y Matamoros, México Credito: AP

18-02-20.-Las autoridades estadounidenses han obligado a una adolescente venezolana a regresar a México tras rechazar sus argumentos de que huía de la supuesta represión política y la violencia, a pesar de que aceptaron las mismas razones presentadas por su padre, reseñó la agencia AP.



La adolescente, identificada sólo por su primer nombre, Branyerly, vive sola en Matamoros, México, al otro lado de la frontera de Brownsville, Texas. Los agentes fronterizos le denegaron el pedido de no regresar a México, apelando la existencia del programa "Permanezca en México" del gobierno de Donald Trump.



Branyerly y su padre no pudieron solicitar asilo debido a otra ley que lo niega a personas que arribaron a la frontera a través de un "tercer país", pero en enero, un juez de inmigración admitió al padre, Branly, al otorgar una llamada retención de expulsión, que requiere un estándar legal más elevado.



El mismo juez denegó la retención a Branyerly, que tenía 17 años cuando llegó a la frontera. Ella y su padre dicen que el juez hizo muchas preguntas durante la audiencia al padre y pocas a la hija. La decisión final consternó a ambos.



Branyerly trató de pedir una exención el lunes en uno de los puentes entre Brownsville y Matamoros. La hicieron entrar a una oficina del lado estadounidense, pero le dijeron que regresara a México.



"Ya he vivido una pesadilla en Venezuela y otra aquí", dijo Branyerly.