(VIDEO) Venezuela, economía y relaciones bilaterales: las claves de la visita de Lavrov a México

7Feb. 2020 - El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, se ha reunido este jueves con su homólogo mexicano Marcelo Ebrard. En su tercera visita a México en su cargo actual, que se produce en el 130.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre los dos países, el jefe de la diplomacia rusa ha abordado diversos temas con el canciller mexicano, desde asuntos bilaterales hasta cuestiones regionales. Estas son sus declaraciones más llamativas.Sobre Venezuela: "Las provocaciones no son nuestro enfoque, ni de nuestros socios mexicanos""Rusia y México abogan por que todos los problemas de Venezuela se resuelvan no en base a la Doctrina Monroe, como escuchamos desde Washington sobre estas intenciones, ni en base a los intentos de provocar un enfrentamiento de sus fuerzas para tener un pretexto para una injerencia armada, sino solo con una solución pacífica a través del diálogo de todas las partes políticas", declaró Lavrov.El ministro de Exteriores ruso señaló que las principales iniciativas para resolver la crisis en Venezuela, como las de la Unión Europea o del Grupo de Lima, se basan en la destitución de Nicolás Maduro y el cambio de régimen como una de las condiciones principales, algo que Moscú no considera un intento de mediación, algo "útil o eficaz", sino que "una imposición de recetas desde el exterior"."Escuchamos las declaraciones desde Washington de que no puede haber ninguna variante aparte del cambio del actual presidente, amenazan abiertamente con todas las opciones sobre la mesa. Se llevan a cabo provocaciones recurrentes. No es nuestro enfoque, ni lo es de nuestros socios mexicanos", señaló Lavrov ante los periodistas, al subrayar que la única manera de resolver la crisis es "un diálogo sin condiciones previas", porque "nadie podrá resolver por los venezolanos sus problemas".El canciller ruso sostuvo que el diálogo en el marco de las conversaciones de Oslo, también apoyadas por México, se ve estancado "por los caprichos" de Juan Guaidó, aunque "hay avances positivos", como el diálogo nacional entre el Gobierno de Maduro y "opositores patriotas".La postura de EE.UU. en base a la Doctrina Monroe "es ofensiva para toda América Latina""Escuché nuevamente las amenazas desde Washington de castigar a todos los que de una u otra manera cooperan con Venezuela. Ya nos hemos acostumbrado a esto, y también al hecho de que los funcionarios estadounidenses digan: 'Sí, Washington se apega a la Doctrina Monroe y la Doctrina Monroe debe hacerse realidad'", continuó el diplomático ruso."Si los países latinoamericanos se sienten cómodos bajo una tutela así, es su derecho soberano. Personalmente, creo que es ofensivo para todos los países de América Latina, sea cual sea su postura sobre Venezuela o cualquier otro problema internacional".Cooperación técnico-militar entre Rusia y México"Tenemos buenas posibilidades de desarrollo en la esfera de la cooperación técnico-militar. En México operan cerca de 50 helicópteros de producción rusa, y también funciona su centro de mantenimiento y un centro de formación de pilotos. Existen perspectivas también en este ámbito", afirmó el ministro de Exteriores de Rusia respecto a la cooperación bilateral con México."En general, tenemos una postura común: hace falta diversificar los vínculos en las esferas del comercio y las inversiones, y también incluir más el potencial de la comisión ruso-mexicana en los ámbitos de cooperación económica, comercial y científica", agregó.