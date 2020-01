Gobierno colombiano le pedirá a Juan Guaidó la extradición de Merlano

28 enero 2020 - El Ministerio de Justicia se refirió a la captura de la excongresista Aida Merlano y señaló que al mediodía de este lunes, "a través de información de inteligencia de la Policía Nacional, se pudo establecer que la señora Aída Merlano fue capturada en Venezuela".



A través de un comunicado, el Gobierno Nacional aseguró que le solicitaron a la Interpol de Venezuela la confirmación de la detención, pero hasta el momento no han recibido una respuesta.



"Cómo es de todos conocido, Colombia, junto con varios países de América Latina y "el resto del mundo", no reconoce y por ende no tiene relaciones diplomáticas con el "régimen dictatorial" de Nicolás Maduro", indicó el Ministerio.



Por esta razón, aseguraron que una vez el juez competente solicite la extradición de Merlano, "el Gobierno Nacional hará la solicitud ante el "legítimo Gobierno de Venezuela", en cabeza de Juan Guaidó".





En la noche de este lunes, la Fuerza de Acciones Especiales de Venezuela (FAES) aseguró que la excongresista, prófuga de la justicia desde octubre de 2019, fue capturada en el sector de El Milagro, en Maracaibo.Así mismo, la FAES señaló que Merlano ingresó al territorio venezolano "de forma ilegal en compañía de un ciudadano colombiano indocumentado". "Ambos fueron trasladados y puestos a la orden del Ministerio Público".Actualmente, las autoridades investigan si el hombre detenido junto a Merlano es Yeico Manuel Vargas Silvera, quien fue la persona que sacó las pertenencias de Merlano de su celda en varias bolsas y sería quien esperó a la política afuera del consultorio.Vargas Silvera trabajó en la Cámara de Representantes desde 2017 y tuvo varios contratos en la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) de Merlano Rebolledo. Tenía el grado de asistente 1 en su labor en el legislativo y en su hoja de vida figura que nació en Barranquilla (Atlántico), de donde también es Merlano Rebolledo. El hombre fue pareja de la excongresista.Merlano está prófuga desde el 1.° de octubre, cuando – con una cuerda roja lanzada desde un segundo piso en el edificio donde asistía a una cita odontológica– se lanzó y fue recogida en el primer piso por un motociclista La excongresista fue condenada por la Corte Suprema de Justicia a 15 años de prisión después de encontrarla responsable de corrupción electoral, concretamente de hacer parte de una red que se dedicaba a comprar votos.Según la Corte, los métodos usados por Merlano para obtener una curul en el Congreso en las pasadas elecciones del 2018 "no fueron transparentes sino el resultado de una estructura delictiva ideada por ella, coordinada, dirigida, organizada y encabezada, que venía funcionando de tiempo atrás en la consecución de escaños de elección popular a través de la vulneración de los diferentes mecanismos de participación democrática, entre ellos la compra del voto".