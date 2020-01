(VIDEO) Vicepresidenta Ejecutiva: Venezuela y La India comparten principios de República y soberanía

27 enero 2020 - “Compartimos esos principios de República, de Estados Soberanos, respeto a la autodeterminación”, expresó este lunes la vicepresidenta Ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, al celebrar los 71 años de la independencia de la República de La India.“Venezuela y La India han transitado históricamente caminos que los unen y hacen confluir”, ratificó desde la embajada hindú en Caracas, donde asistió para representar al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro y al pueblo venezolano.La alta funcionaria del Gobierno Bolivariano recordó que ambas naciones son miembros del Movimiento de Países No Alineados (MNOAL), y este bloque integrador con más de 120 pueblos y gobiernos luchan por un mundo multiplural.Cuando Venezuela entregó la presidencia protémpore del MNOAL a un líder indio, el presidente Maduro confirmó que los principios que rigen a estas naciones libres deben guiar el camino para la autodeterminación, la independencia y la paz mundial.“Principios compartidos por la comunidad de naciones donde debe privar el peso de la ley y no de la violencia ni de los más fuertes en su poderío militar”, advirtió.“De un mundo sin hegemonía, no unipolar, sino un mundo prurinacional y multinacional”, resumió.La comunidad de naciones en paz y estabilidad está consagrada en la Carta de las Naciones Unidas (ONU). La vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez, apeló al legado del Comandante Chávez, quien vio la inspiración de los principios de Bandung en la MNOAL y constató el liderazgo de la India como Potencia emergente.“Hoy cuando poderes imperiales amenazan seriamente la estabilidad de Venezuela, sabemos que son principios de donde debemos tomarnos de la mano para garantizar al pueblo su derecho a la Patria, a la felicidad y al futuro”.Manifestó que tanto Venezuela como la India comparten en la ONU espacios para la cooperación política internacional y el desarrollo de importantes proyectos.“Para el gobierno del presidente Maduro, para la Revolución Bolivariana y para todos nosotros, es un gran honor venir acá y celebrar este aniversario de la República de la India”, concluyó.[1221963412202278914]