Canciller Arreaza a Macrón: "Un gobierno sordo y arrogante como el suyo no puede dar lecciones de democracia"

25 de enero de 2020.- El canciller venezolano, Jorge Arreaza, respondió duramente al presidente de Francia, Emmanuel Macron, quien pidió este viernes la celebración de una "elección presidencial libre y transparente" en el país suramericano.



"La clase trabajadora francesa lleva meses protestando en las calles, exigiendo el respeto más elemental a sus derechos sociales. La represión ha sido la única respuesta. Un gobierno sordo y arrogante que no puede darle lecciones de democracia a nadie, mucho menos a Venezuela", puntualizó Arreaza, en respuesta a un tuit del mandatario francés.



Macron, quien se reunió este viernes con el diputado opositor venezolano Juan Guaidó, escribió un tuit para dejar claro que "Francia apoya la rápida organización de una elección presidencial libre y transparente" en la nación caribeña.



No obstante, aunque Guaidó se autoproclamó como "presidente interino" de su país hace un año, en esta oportunidad Macron lo reconoció únicamente como jefe de la Asamblea Nacional (AN).



"Hemos hablado de tomar acción. Europa está haciendo y va a hacer más, sin duda", dijo Guaidó sobre su reunión con Macron, que no estuvo abierta a la prensa.



La breve visita de Guaidó a París, como parte de su gira internacional para renovar apoyos en contra del gobierno de Nicolás Maduro, incluyó también una reunión con el ministro de Exteriores, Jean-Yves Le Drian, y con representantes del Senado.



Paralelamente, este viernes, entre 350.000 y 400.000 personas se manifestaron en París, en el día número 51 de protestas contra la reforma de pensiones que ha paralizado a toda Francia desde el pasado 5 de diciembre.



La reforma busca fusionar en uno solo los 42 regímenes de pensiones actuales e instaurar un nuevo sistema de cálculo, por puntos. Asimismo, propone atrasar a los 64 años la edad obligatoria para cobrar una pensión completa, dos más que actualmente. Aunque, frente a la oposición sindical, el gobierno retiró "provisionalmente" este segundo punto.

