Guaidó sin Sánchez y un encuentro fuera de agenda: ¿Por qué Venezuela vuelve al epicentro de la política española?

24 enero 2020 - El ministro de Transportes de España, José Luis Ábalos, coincidió el pasado lunes con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez. El encuentro, que ha trascendido ahora, ha dado pie a diversos titulares en los medios españoles. Mientras unos abonan la polémica por un encuentro con una funcionaria que tiene prohibida la entrada a la Unión Europea por las sanciones que pesan sobre ella, otros dan voz a la versión del ministro español.



Asímismo, ha recibido críticas el anuncio este jueves de que finalmente el presidente español Pedro Sánchez no recibirá al diputado opositor Juan Guaidó, quien se autoproclamó presidente interino de Venezuela, y que recalará en España el próximo sábado como parte de su gira para recabar apoyos para su causa.



Un encuentro fortuito



Ábalos ha asegurado que el encuentro con Rodríguez se produjo de manera fortuita cuando él se dirigió al aeropuerto de Madrid para encontrarse a título personal con el ministro venezolano de Turismo, Félix Plasencia, con quien sostiene una amistad.



El título de transportes añadió que el día del encuentro le recordó a la vicepresidenta venezolana que no podía pisar territorio español por las sanciones de la Unión Europea, y que simplemente la saludó porque se lo pidió el ministro de



Turismo venezolano, Félix Plasencia.



Ábalos agregó ni siquiera tenía conocimiento de que la vicepresidenta venezolana, cuyo destino final era Turquía, se encontraba a bordo del avión.



Más tarde, ese mismo lunes, Ábalos recibió a Plasencia en el Ministerio, aunque el encuentro no constaba en la agenda oficial del ministro español. Entre otras cuestiones, durante la reunión habrían abordado asuntos relacionados con el transporte aéreo, aprovechando la presencia del funcionario venezolano en Fitur, la Feria de Turismo que estos días tiene lugar en la capital española.



Críticas de las fuerzas conservadoras



Tanto Partido Popular (PP) como Ciudadanos se han aprestado a criticar el encuentro entre el número tres de Pedro Sánchez y la vicepresidenta de Venezuela. Así, Pablo Casado, líder del PP, ha dicho a través de Twitter que Pedro Sánchez "debe explicar si su ministro de Transportes se reunió con la vicepresidenta de Maduro", y ha añadido: "Si se confirma, denunciaremos esta vulneración de las normas de la UE".



Por su parte, Ciudadanos, a través de su portavoz adjunto en el Congreso, Edmundo Bal, ha anunciado que exigirá la comparecencia inmediata de Ábalos en el Congreso de los Diputados, si se confirma esta presunta reunión.



Sánchez no recibirá a Guaidó



El polémico encuentro se ha conocido este jueves, justo cuando Pedro Sánchez ha confirmado que no recibirá al diputado opositor venezolano Juan Guaidó.



El dirigente opositor llegará este sábado a España y se entrevistará con representantes de PP y Ciudadanos, así como con colectivos opositores venezolanos residentes en el país. El único contacto con un miembro del Gobierno de España será con la recientemente nombrada ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya.



Desde Davos, el autoproclamado presidente encargado de Venezuela ha declarado en una rueda de prensa: "Ya coincidiremos en algún otro momento con el presidente Pedro Sánchez. Si no coincidimos, ya le recibiremos a él en Miraflores muy pronto".



Y no solo eso, sino que después de conocer que no será recibido por el jefe del Ejecutivo español, el político venezolano ha convocado una concentración en la Puerta del Sol de Madrid este sábado, en la que estará acompañado por políticos de PP y Ciudadanos.



Madrid le da las llaves de la ciudad



En este escenario, PP y Ciudadanos no solo se encontrarán con Guaidó, que recalará en Madrid como parte de su gira europea para recabar apoyos, sino que lo harán en un marco institucional. Así, será recibido en un acto protocolario de reconocimiento de la capital española a jefes de Estado.



Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, y José Luis Martínez Almeida, alcalde de la capital, ambos del PP, acompañados por Begoña Villacís, vicealcaldesa de la ciudad, de Ciudadanos, recibirán en Cibeles a Juan



Guaidó para entregarle la Llave de Oro.



La noticia ha levantado reacciones encontradas. Por un lado, el expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero ha avalado la postura de Sánchez, mientras que el también expresidente socialista Felipe González ha emitido un comunicado en el que asegura que Guaidó "es el único representante legítimo" de Venezuela.



Esta distinción normalmente se otorga a los jefes de Estado, aunque no solo. Algunas de las personas que las han recibido han sido la reina de Inglaterra (1988), Mijail Gorbachov (1990), Hosni Mubarak (2000) o Muammar Gadafi (2007).



Además, Guaidó será obsequiado con otro reconocimiento más, y es que Díaz Ayuso ha decidido que sea él la primera persona en recibir la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid, creada por el anterior presidente de la región en 2017.



El vicepresidente español lo califica de "dirigente de la oposición"



En medio de la batalla dialéctica también han resonado las declaraciones de Pablo Iglesias, vicepresidente de Asuntos Sociales de España, que ha respaldado la posición de Sánchez de no reunirse con el líder venezolano.



"El señor Guaidó es un dirigente importante de la oposición y está bien que la señora ministra de Exteriores le reciba", ha dicho Iglesias este jueves durante una entrevista televisada.



Al parecer, no hay unanimidad a la hora de calificar a Guaidó en el seno del Gobierno bicolor de España. La ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, este viernes ha publicado un significativo tuit en el que recuerda que "hace un año España lideró en Europa el reconocimiento de Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela", donde además remarcaba que su apuesta sigue siendo la misma: la convocatoria de elecciones libres y democráticas, el rechazo total a la violencia y el apoyo a la población.



El ministro de Turismo de Maduro se reúne con el rey Felipe VI



Tras la polémica desatada por su llegada en avión al aeropuerto de Madrid, acompañado de la vicepresidenta Delcy Rodríguez, el ministro de Turismo de Venezuela, Felix Plasencia, no ha querido hacer declaraciones sobre su encuentro con el ministro de Transportes español, pero sí ha informado de que ha sido "honrado" con una recepción con el jefe del Estado español, Felipe VI, y ha dicho que "cualquier otra tiene importancia o relevancia muy inferior".



"Mi interés no es hacer campaña de vuestros políticos, sino una campaña turística y comercial de Venezuela", ha afirmado Plasencia, que ha participado en Fitur, la Feria de Turismo desarrollada en Madrid, en cuyo marco se ha producido el encuentro con el monarca español, con el que coincidió en la cena conmemorativa que se celebró en el palacio de Cibeles, sede del Ayuntamiento de Madrid.



Vuelven los "bolivarianos", "bolcheviques" y "comunistas"



Desde que se conformó el actual Gobierno español en el que por primera vez hay miembros con posturas ideológicas a la izquierda del Partido Socialista, los partidos conservadores han apostado por incluir a Venezuela como eje central del discurso político en España.



La postura de estas formaciones es clara en cuanto a censurar el Gobierno de Maduro, reconocer la figura de Guaidó e, incluso, apostar por sanciones económicas que afectan al conjunto de la población o contemplar la posibilidad de una intervención militar extranjera.



Cualquier disensión de esa actitud es escrutada. Así, las reticencias de Unidas Podemos, socio minoritario del actual Ejecutivo, a reconocer a Guaidó, han dado lugar a acusaciones altisonantes, adjetivando al Gobierno presidido por Sánchez de "bolivariano", "bolchevique", "comunista" o "antidemocrático".



La preeminencia de Venezuela en la escena política es llamativa, sobre todo si se compara con la actitud hacia otros países con Gobiernos acusados de vulneración de derechos humanos. Así, las reuniones del monarca español, políticos o empresarios con mandatarios, por ejemplo, de Arabia Saudí, no han merecido ningún tipo de crítica, en aras de salvaguardar los negocios económicos españoles.