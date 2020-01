El expresidente español Zapatero considera un acierto que Sánchez no reciba a Guaidó

24 enero 2020 - El expresidente del Gobierno español José Luís Rodríguez Zapatero, uno de los antiguos mediadores de Unasur para Venezuela, valoró como un acierto la decisión del actual jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, de no [recibir al diputado opositor Juan Guaidó, al que España reconoce presidente encargado de Venezuela."En mi opinión no se equivoca Sánchez al no recibir a Guaidó, en mi opinión acierta", dijo Zapatero en una entrevista con la Cadena SER.Juan Guaidó visitará Madrid este 25 de enero como parte de la gira europea que se encuentra realizando.A su llegada a Madrid, Juan Guaidó mantendrá un encuentro con la nueva canciller española, Arancha González Laya, pero no será recibido por el presidente del Gobierno.Mientras el líder opositor visita la capital del país, Pedro Sánchez, que fue uno de los líderes mundiales que el año pasado reconoció a Guaidó como presidente encargado, se desplazará hasta el litoral mediterráneo para visitar zonas devastadas por el paso del temporal Gloria.Esta decisión fue duramente criticada por la oposición española, que sí se reunirá con Guaidó.El líder del conservador Partido Popular, Pablo Casado, acompañará al político venezolano en una manifestación convocada por partidarios de Guaidó en el centro de la capital española.Además, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida (también del Partido Popular), entregará a Guaidó la Llave de Oro de la ciudad.Pese a las críticas desatadas contra la decisión de Sánchez de no reunirse con Guaidó, Zapatero se mostró convencido de que el mandatario español acierta evitando el encuentro.En su entrevista con la Cadena SER, Zapatero defendió que en la política internacional hace falta "un cambio de enfoque sobre Venezuela".A su modo de ver, en torno a la cuestión venezolana "hay mucha desinformación", lo que dificulta la búsqueda de soluciones políticas efectivas.Además, Zapatero lamentó que las respuestas ofrecidas por buena parte de la comunidad internacional a la crisis venezolana no se enmarcan "dentro del principio de defensa de la legalidad internacional para la salida pacífica de los conflictos"."Promover las sanciones para que un pueblo sufra, intentar derrocar un gobierno y no apelar a la convivencia pacífica y al entendimiento entre dos sectores de la sociedad es un error", afirmó.Zapatero evitó criticar de forma directa el reconocimiento de Guaidó por parte de actores como EEUU, la Unión Europea o incluso España, pero sí subrayó que ese reconocimiento creó "una situación inédita", haciendo que muchos países se vean obligados a mantener relaciones tanto con el Gobierno de Maduro —que mantiene los resortes administrativos— como con el líder opositor."Es una situación insólita para el derecho internacional", subrayó, antes de manifestar su deseo de que "esto sea sólo un mal episodio".