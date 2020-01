España: Pablo Iglesias relega a Guaidó a dirigente de la oposición venezolana

El vicepresidente de España Pablo Iglesias.

23 enero 2020 - El vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, pasó este jueves por el programa de Ana Rosa Quintana en Telecinco, donde fue interrogado sobre todo por dos cuestiones: la posible visita a España del autoproclamado presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, y por la reciente subida del salario mínimo.



Respecto a la primera cuestión, Iglesias ha negado que Podemos le haya pedido a Pedro Sánchez que no se reúna con el dirigente venezolano. "No es verdad. De Guaidó solo podemos respetar su decisión de venir o no venir. Si viene, será recibido por la ministra de Exteriores. Es el Gobierno quien ha decidido quién le recibe, y le recibe nada más y nada menos que la ministra de Exteriores", ha explicado.



El objetivo de esa reunión, si se produce, será según Iglesias "trasladar la posición del Gobierno, que es la apuesta por la negociación entre los diferentes actores para lograr una solución política" al conflicto en Venezuela.



El vicepresidente segundo ha definido a Guaidó–reconocido como presidente interino por España y más de 50 países–, como "un dirigente político muy importante de la oposición en Venezuela" y, en ese sentido, ha señalado que "está bien" que le reciba la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, y no el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.



Además, ha asegurado que "la propia oposición" en Venezuela le ha quitado "del cargo de presidente de la Asamblea Nacional", en referencia a la votación que se produjo el 5 de enero en la Asamblea Nacional, en la que el chavismo junto a un sector minoritario de la oposición que ha venido dialogando con el Gobierno de Nicolás Maduro eligió al opositor Luis Parra como presidente de la misma.

Iglesias: "La situación en Venezuela "no se va a solucionar con golpes de Estado ni tirando cócteles molotov a la Policía ni desde la crispación"



Según Iglesias, la situación en Venezuela "no se va a solucionar con golpes de Estado ni tirando cócteles molotov a la Policía ni desde la crispación. Lo importante es que haya diálogo entre todos los actores políticos. Guaidó es un dirigente político muy importante de la oposición en Venezuela, aunque la propia oposición le haya quitado del cargo de presidente de la Asamblea Nacional", ha asegurado Iglesias.



Preguntado por el hecho de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le reconociera como presidente interino, Iglesias ha dicho que "sí", pero ha insistido en que "es verdad que la oposición venezolana, que es muy compleja, ha puesto a otro al frente de la Asamblea Nacional".



