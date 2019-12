“Venezuela tocó mi corazón”: Lexie Alford, la joven con el Guinness de más países visitados con apenas 21 años

15 Dic. 2019 - Lexie Alford es la persona más joven en visitar cada uno de los 196 países soberanos según la ONU. Tiene 21 años y es todo menos un lugar común. Su mayor sueño es conocer todos los países del mundo.El sueño se hizo oficial el 4 de octubre de 2019, cuando volvió a Mozambique. Allí empezó a consolidar la engorrosa documentación que había acumulado por años para que Guinness certificara el récord: alrededor de 7.000 documentos de pasaportes y visas, fotos, videos registros de boletos aéreos y testimonios de amigos y conocidos de cada uno de las visitas. Conoció 196 países. Y lo hizo, en su mayoría, sola.En una entrevista aseguró que los países que cargan con estigmas o “mala fama” son los que quizá más vale la pena visitar, no solo por descubrir la otra cara de esos lugares, sino por confirmar de primera mano que sus habitantes viven vidas que van más allá de esa parte de la realidad que muestran las noticias.Recientemente, la joven estuvo de paso por Venezuela y estas fueron sus impresiones sobre la tierra de Simón Bolívar y sus exuberantes paisajes.“Diría que el lugar que más tocó mi corazón fue Venezuela. Ha habido tanto conflicto y representación negativa del país en los últimos años que estaba muy asustada de ir, pero cuando llegué quedé asombrada por la hospitalidad y amabilidad de los venezolanos que conocí. Además, no me habían hablado de la belleza natural”, dijo Alford a CNN en Español.“Tuve la oportunidad de ir a la base de Salto Ángel, la cascada de agua más alta del mundo. Y teníamos el lugar para nosotros solos. Así que esa fue probablemente una de las mejores experiencias que tuve en Suramérica”, expresó.Lexie aseguró que Venezuela y Bolivia —al igual que países como Pakistán— tienen mucho potencial para el turismo, pero que aún son desconocidos por los viajeros, sesgados por las noticias que solo muestran una porción de la realidad.