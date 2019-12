Acnur: Migración venezolana no regresará a la "misma velocidad" con la que se fue

Eduardo Stein, representante especial para los refugiados y migrantes venezolanos Credito: Web

06-12-19.-Más de 4,6 millones de venezolanos han abandonado el país en los últimos años, resultado de una crisis política y social que, a finales de 2020, podría provocar un éxodo de 6,5 millones.



Eduardo Stein, enviado de la ONU para el tema admite que, en el hipotético caso de que haya una resolución a la crisis interna, los retornos de migrantes y refugiados a Venezuela no se van a producir «a la misma velocidad». Por eso reclama atención por parte de la comunidad internacional.



Stein, ex ministro de Exteriores y ex vicepresidente de Guatemala, asumió en septiembre de 2018 el encargo de ser el enviado de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, y el alto comisionado de la ONU para los Refugiados, Acnur, para una crisis en la que no ve una pronta solución «a corto plazo».



Esto es debido a las discrepancias políticas que persisten en Venezuela por el pulso entre el régimen de Nicolás Maduro y el flanco opositor liderado por el presidente encargado, Juan Guaidó.



Sin «solución política duradera», el éxodo seguirá, según Stein. Admite «un poco» de descenso en la cifra de cruces fronterizos -hace mes y medio rondaba las 5.000 salidas al día-. «Fácilmente, el dato superará a corto plazo los 5 millones de migrantes y, a finales del próximo año, las cifras amenazan con sobrepasar a las de Siria», apunta.



El Ejecutivo de Maduro puso en duda en reiteradas ocasiones la validez de estas estadísticas. Pero Stein subraya en una entrevista a Europa Press que son «estrictamente oficiales», transmitidas por las autoridades de los distintos países a partir de los cruces fronterizos. La información, explica, se comparte de forma «bastante disciplinada». Por lo que niega que los números puedan estar inflados por los casos de migrantes que atraviesan varias fronteras.



Los datos no tienen en cuenta los cruces clandestinos, afirma Stein. No obstante admite que ha habido «reclamaciones» por parte del régimen de Venezuela, con quien la ONU mantiene un contacto regular para resolver cualquier posible discrepancia. Maduro acusó abiertamente a Naciones Unidas de «mentir» y en septiembre afirmó que en los últimos tres años solo habían salido de Venezuela «entre 300.000 y 700.000» personas.



Respuesta regional



Stein afirma que, pase lo que pase a corto y medio plazo, «América Latina no volverá a ser la misma» después de esta crisis. El enviado reconoce que los gobiernos de los países aledaños tuvieron una reacción de «generosidad extraordinaria» en un primer momento. Pero la situación ha cambiado en los últimos meses. Con varios países reclamando documentación que, en la mayoría de los casos, es «imposible obtener con facilidad».



El representante de la ONU no culpa a los distintos gobiernos del endurecimiento de las medidas, habida cuenta de que los presupuestos nacionales están «exhaustos» y la capacidad de respuesta institucional, «ampliamente sobrepasada». Solo en un año, la demanda escolar en Perú se ha duplicado en primaria con los niños de las familias venezolanas.



Asegura que el perfil del migrante ya no es el de hace unos años, cuando quien decidía salir de Venezuela lo hacía «no solo con recursos propios, sino también con una formación bastante elevada». Ahora el nivel educativo sigue siendo «bastante notable». Pero «es una población que deja su país en condiciones sumamente precarias».