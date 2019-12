Colombia: Lanzan ultimátum a propietarios de vehículos venezolanos que no tengan tarjeta de registro en ese país

03-12-19.-Las autoridades municipales lanzaron un ultimátum a los propietarios de vehículos venezolanos que no han reclamado la tarjeta de registro para que se acerquen a la secretaria de hacienda municipal para ese fin, reseñó el portal colombiano Caracol Radio.



El secretario de hacienda de Cúcuta Luis Javier Chávez dijo que “desarrollamos un aplicación móvil y la policía nacional y la Dian pueden percatarse de las condiciones en que se encuentran los vehículos, porque allí está la base de datos y las especificaciones técnicas”.



El funcionario dijo que durante el tiempo que exigió el gobierno el 92% de los propietarios del parque automotor lo realizaron, un 8% dejo por la mitad el proceso y en un mínimo porcentaje algunos no cumplieron.



Indicó fueron cerca de 50 mil los carros cuyos propietarios adelantaron el proceso, y se estima que cerca de seis mil no adelantaron el trámite pertinente.



Explicó además que las autoridades competentes tienen a través de este censo toda la información tanto del propietario del vehículo como la de cada automotor.



Finalmente expresó que el proceso arrojó ingresos al municipio por libre destinación un monto de $950 millones, advirtiendo que la proyección que se espera para el próximo año podría triplicarse.

