Colombia: Venezolano fue tiroteado y luego quemado en Cúcuta

8 Nov. 2019 - Este jueves 7 de noviembre, la Policía Metropolitana de Cúcuta, Colombia, informó sobre el homicidio de un venezolano de 24 años, identificado como Adonis Adrián Acosta Gutiérrez, quien fue tiroteado y luego quemado por sus agresores aun no identificados.



Según los reportes de medios locales, el hombre fue asesinado a balazos a las 2 de la madrugada del martes, sus verdugos le prendieron fuego a la cobija con la que fue arropado, quemándolo y tirándolo en una zona boscosa que comunica a los barrios Caño Limón con Camilo Daza. La víctima se despidió el pasado lunes por la noche de su pareja sentimental, diciéndole: “ya vengo. Voy a dar una vuelta y a traer comida”.



La pareja del venezolano, Diana Durán, reveló que su compañero residía con ella desde hace un año en el barrio Toledo Plata, y era padre de tres niños.



“Él nunca me contaba nada y tampoco le preguntaba. Siempre salía y volvía. Trabajaba en lo que le saliera. Estuvo echando tableta, soldadura y hasta limpiando el monte de varios lotes”, dijo Durán.



“Yo pensé que se había quedado bebiendo en algún lugar. Pero, como al otro día tampoco llegó me empecé a preocupar. Entonces, fui para donde mi abuela y allá me enteré. Ahí fue cuando salí con mi mamá a Medicina Legal y me confirmaron”, añadió la mujer.



Los pòrtales reseñan que Acosta Gutiérrez era investigado por su presunta participación en un homicidio en el año 2018. “Esta persona sería de un grupo que protege una olla (expendio de drogas) conocida como la olla de Miguel. Estamos en ese proceso investigativo para esclarecer el hecho y lograr la orden de captura de los responsables”, dijo el comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, José Luis Palomino López.

