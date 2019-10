(VIDEO) Víctor Hugo Morales : "Parte el corazón ver a jovencitos venezolanos pedaleando por centavos en Argentina"

30 Oct. 2019 - El periodista y locutor uruguayo, Víctor Hugo Morales, quien desde hace años vive en Argentina, se refirió a las condiciones en las que viven algunos venezolanos en este país del Cono Sur, como un “tipo de servidumbre al que están condenados”.Durante una entrevista concedida al programa Cara a Cara, conducido por el periodista Clodovaldo Hernández, consideró que “el exilio siempre es doloroso” y recordó que los griegos no castigaban con la pena de muerte sino que mandaban al exilio. En relación a esto, abordó los padecimientos de los jóvenes venezolanos para ganarse “unos centavos”.“A mí me parte el corazón ver a esos jovencitos en bicicleta a las 11 pm, llueve, contra el viento, peleando por unos centavos que les pagan las empresas que los contratan para que distribuyan alimentos y demás”, sostuvo.En este sentido, Morales puntualizó que “lo que la Argentina les hizo con las mentiras de Macri es una trampa. Porque para estar así como están allá, mejor acá, con sus afectos (…) Luchando desde el lugar que sea por sus convicciones, porque aquello no es bueno para nadie: ese tipo de servidumbre al que están condenados”.El periodista uruguayo relató una conversación con un joven repartidor venezolano en Argentina y confesó: “Francamente se me cayeron las lágrimas”. También se refirió al caso de una profesional venezolana que se dedica a atender mesas en un restaurante en ese país.Además, Morales indicó que hay venezolanos que les va un poco mejor. No obstante señaló: “Si en el rechazo que tienes por un gobierno no puedes más y te vas, por un momento puede ser un alivio, yo lo puedo comprender y lo puedo respetar. Todos nos enojamos de vez en cuando con nuestros gobiernos, con nuestros puntos de vista no satisfechos, pero el resultado es muy triste”.