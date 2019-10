Candidato uruguayo más votado defiende posición del Gobierno ante Venezuela

El candidato Daniel Martínez aseveró que en el caso de Venezuela es necesario evitar caminos que generen mayores polarizaciones y enfrentamientos internos.

28 Oct. 2019 - El candidato presidencial más votado en la primera vuelta de las elecciones de Uruguay, el oficialista Daniel Martínez, habló con Sputnik sobre la política exterior que desarrollaría si llega al Gobierno y que mantendrá el mismo abordaje que la actual administración de la crisis de Venezuela.



"Mi posición será la misma que está sustentando actualmente nuestra cancillería en consonancia con otros países, particularmente algunos europeos: nuestra política internacional en relación a Venezuela tiene que servir para aportar caminos de salida que generen el menor impacto sobre el pueblo venezolano", dijo Martínez a Sputnik al contestar respuestas por escrito poco antes de los comicios.



El candidato aseveró que en el caso de Venezuela es necesario evitar caminos que generen mayores polarizaciones y enfrentamientos internos.



Martínez, del gobernante Frente Amplio (FA, centroizquierda) obtuvo 40,4% de los votos, según el escrutinio de 91,54% de las actas, por lo cual deberá competir en segunda vuelta el 24 de noviembre con el postulante del opositor Partido Nacional (PN, centroderecha). Luis Lacalle Pou, quien con 29,8% de los sufragios quedó segundo en la contienda presidencial.



Chile, Ecuador y Argentina



Martínez manifestó además preocupación por las situaciones que viven Chile, Ecuador y Argentina.



"Nos preocupa y nos duele lo que están viviendo estos tres países hermanos. Si bien cada uno de ellos refleja situaciones históricas y presentes bien diferentes, tienen como elemento común el desarrollo de políticas que no han apuntado a un crecimiento con distribución", reflexionó.



Martínez agregó que "si bien rechazamos la violencia de algunos hechos que estamos viendo, violencia que se ejerce tanto desde un puñado de manifestantes como desde las propias fuerzas represivas, entendemos que las legítimas manifestaciones de la gran mayoría son solo una muestra del hartazgo que sufren los sectores excluidos".

Relaciones con Rusia, China y EEUU



Martínez sostuvo que para Uruguay, cuya economía ocupa el lugar número 75 en el mundo, "las relaciones internacionales son fundamentales".



Desde el punto de vista comercial, afirmó que aspira llegar a acuerdos que favorezcan el ingreso de productos uruguayos con los menores aranceles posibles a otros países.



"Esto cobra particular importancia en relación a las principales economías mundiales, como las que usted menciona", afirmó, en referencia a Rusia, China y EEUU.



Consideró que su foco seguirá siendo "la defensa del multilateralismo como el instrumento a privilegiar para avanzar en la resolución de los diversos problemas globales y regionales".



Mercosur



"Entendemos que el Mercosur sigue siendo una importante estrategia para la inserción global y para permitir la exportación de lo producido por nuestra gente. Conjuntamente con los gobiernos de los demás países que integran nuestro Mercosur (Argentina, Brasil y Paraguay), tendremos que buscar los mejores caminos para garantizar el acceso a mercados cada día más exigentes con los menores aranceles posibles", afirmó.



Logros del FA



Martínez señaló que con los tres gobiernos consecutivos del Frente Amplio, Uruguay lleva 15 años de crecimiento, redujo la pobreza de 40% al 8% y aumentó los salarios un 60% por encima de la inflación.



"Además, realizó varias transformaciones estructurales que hoy nos permiten vivir en la sociedad de mayores ingresos per cápita y al mismo tiempo más igualitaria de América Latina, en el marco de una economía con bajísimo riesgo país. Esto contrasta fuertemente con la situación que está viviendo la gran mayoría de los países de la región", reflexionó.



Dijo que le preocupa "seriamente" las medidas que están proponiendo los partidos de la oposición, que el domingo por la noche anunciaron que forjarán una coalición para ganar la presidencia en segunda vuelta.



"Sus propuestas son muy parecidas a las estrategias que se impulsaron en países que hoy están en profundas crisis: devaluación, fuertes ajustes al gasto público, disminución del número de funcionarios", dijo Martínez.



Las propuestas de la oposición producen pérdida del poder adquisitivo de los salarios, "peor" calidad de los servicios públicos y aumento de la desigualdad, además de una caída de la economía.



"En estas condiciones se favorecen fundamentalmente los intereses de los más poderosos de la sociedad. Nosotros, por el contrario, apostamos a crecer y a seguir generando más derechos e igualdad, con un Estado que continuará siendo el escudo de los más débiles", afirmó.



Al no obtener ninguno de los postulantes presidenciales la mitad más uno de los votos, los dos primeros se enfrentarán en segunda vuelta el 24 de noviembre.



Martínez consideró que el Mercado Común del Sur (Mercosur) es muy importante para la inserción de Uruguay en el mundo.

