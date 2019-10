(VIDEO) Venezolano en Chile se asombra que queman televisores nuevos en una de las manifestaciones

20 Oct. 2019 - Venezolanos que se encuentran en Chile han revelado en las redes sociales su experiencia, a propósito de la fuerte ola de protestas que se desarrollan desde hace varios días en la nación austral.Así fue el caso de un connacional que manifestó, a través de un video, su asombro luego de que los protestantes chilenos tomaron artefactos eléctricos de un local y los quemaron en plena calle.“En mis tiempos de vida y según la historia, los saqueos eran para llevarse las cosas a su casa. Acá no, acá sacan las cosas y las tiran en la candela. Tres televisores totalmente nuevos, LCD, 32 pulgadas. Esto es algo asombroso, compadre. Naguevoná de loco esta vaina”, dijo el criollo.Algunas opiniones:Joseu UrrietaViste...Arrrchisimo y muy imnovador una pira para quemar la usura y los medios de la especulación contra el pueblo...total,los caminos de la revolución son inescrutables e impredecibles,viva chile socialista,viva Salvador Allende!.Luis Eduardo BorreroClaro te sorprende por q te lo llevarias a tu casa y q coño vas hacer con esa mierda si estas pasando trabajo todo caro la gente se harto del capitalismo salvajeEustaquio Echai ChaiMe parece lo correcto, aunque tampoco me opongo a que se los lleven para su casaHenry Alfredo Milano CamposEl se asombra por la quema de televisores nuevos en una protesta y es que el no recuerda que aquí quemaron personas nawebona de hipócritaRodolfo ArteagaAprende bestia! No es vaina de locos. Es conciencia de clase!