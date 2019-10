(VIDEO) Argentina: Alberto Fernández rechazó intento de Macri de intervenir Venezuela

14 Oct. 2019.- El candidato presidencial por el Frente de Todos, Alberto Fernández, rechazó el intento del actual mandatario argentino, Mauricio Macri, de intentar intervenir a Venezuela – a través de las ruptura de relaciones diplomáticas con la nación – por lo que reiteró su postura no injerencista y dejar que sean los venezolanos los que resuelvan la situación que se vive en el país."La ex presidenta (Cristina) Kirchner condecoró al dictador (Nicolás) Maduro. Nosotros hemos reconocido a Juan Guadió. En esto no puede haber un doble discurso, se está con la dictadura o se está con la democracia", comenzó Macri, en un claro cuestionamiento a la postura de Fernández."Yo quiero que los venezolanos resuelvan el problema, no quiero intervenir en Venezuela. El presidente está preparando la ruptura de relaciones para poder intervenir. Espero que ningún soldado argentino termine en tierra venezolana", expresó Fernández durante el primer debate presidencial realizado este domingo, y transmitido por diferentes medios locales.Recientemente, el candidato presidencial (quien va acompañado de Cristina Fernández como vicepresidente) señaló que sí lograba llegar a la Casa Rosada, retiraría a Argentina del autodenominado Grupo de Lima.Enfatizó que su intención es "unir a América Latina" por lo que apuntó en la necesidad de potenciar el Mercado Común del Sur (Mercosur), tras la firma del acuerdo con la Unión Europea, sellado en julio pasado.Puntualizó en la necesidad de crear un Ministerio de la Mujer para la defensa del colectivo femenino, así como apuntó a fortalecer la educación pública y gratuita.Por su parte, Macri (quien busca la reelección) arremetió nuevamente contra Venezuela y manifestó su respaldo al diputado a la Asamblea Nacional – instancia que se encuentra en desacato desde 2016 – Juan Guiadó, quien se autoproclamó en enero pasado como "presidente encargado".El próximo debate presidencial – de cara a los comicios que se llevarán a cabo el 27 de octubre – se realizará el 20 de octubre en la provincia de Buenos Aires.