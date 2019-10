(VIDEO) “Llevo 18 días en la calle”: El duro testimonio de un venezolano en Perú antes de regresarse

2 Octubre 2019 - “Estoy en la calle, viviendo en la calle”, así inicia el relato del venezolano Juan Carlos Vega, quien migró a Perú hace dos meses y, en lugar de haber encontrado un mejor futuro y opciones de trabajo, asegura haber sido blanco de rechazo.



“Llegué aquí a Perú hace 2 meses y llevo 18 días en la calle. Nadie me ha brindado una mano amiga, nadie me ha ofrecido un trabajo. En todas partes me cerraron las puertas porque soy venezolano, como nos dicen: venecos”, relató el joven venezolano, quien ha padecido esta situación junto a su esposa y su pequeño hijo.



En su testimonio, Vega subrayó que amistades le dijeron que “están bien afuera y es una mentira”. En este sentido, el venezolano señala que hasta aquellos que gana un buen salario no se escapan del alto costo de la vida en ese país andino: “Igualito los servicios lo consumen, todo es caro”.



“Lo que yo les puedo decir es que no se vengan, no salgan del país porque los van a tratar mal. Van a estar en la calle como yo, que ni para un desodorante tengo y es duro. Estar fuera del país es duro”, afirmó al tiempo que precisó que por ser venezolano recibió muestras de desprecio.



“La única oportunidad que vi fue valorar más mi país”, reflexionó.



Vega es uno de los 185 venezolanos que regresan a Venezuela este miércoles 2 de octubre, mediante el Plan Vuelta a la Patria, después de ser objeto de xenofobia, así como maltrato social y laboral. Tres mil 491 connacionales han sido repatriados desde Perú por esta iniciativa del Gobierno venezolano, de acuerdo con un informe del Ministerio de Relaciones Exteriores.