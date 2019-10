¿Qué hacen los militares rusos en Venezuela?

Credito: Sputniknews

1° Oct. 2019 - Durante su visita a Moscú, Nicolás Maduro dijo que presenció la llegada de los especialistas militares rusos a Venezuela, pero no dijo para qué vinieron al país caribeño.



"Llegaron hace unos días, yo iba saliendo a Moscú y estaban aterrizando dos aviones con todo el personal de la comisión de asesoría técnica militar que está en Venezuela, se fueron los que vinieron a principio de año y mandaron el nuevo equipo", detalló el mandatario venezolano.



El politólogo y profesor de la Universidad Estatal de San Petersburgo, Víktor Jéifets, habló con Sputnik sobre la misión que están desempeñando los militares rusos en la República Bolivariana y los posibles escenarios que podría seguir la crisis que está viviendo Caracas.



¿Es la presencia de militares rusos en Venezuela una ayuda real para Nicolás Maduro, o se trata más bien de un apoyo moral?



Los que se envían a Venezuela no son los soldados de las Fuerzas Armadas de Rusia, sino especialistas de perfil técnico. Es una diferencia importante porque no se planea que esta gente participe en combates y efectivamente se trata de una renovación de personal planificada.



En el contexto de la confrontación que se mantiene entre Maduro y los países occidentales, liderados por EEUU, es un elemento no tanto de presión psicológica, sino más bien de un trolling, donde el presidente venezolano dice: "Miren, los rusos están aquí, los rusos me defenderán".



Con ello, es poco probable que Moscú esté dispuesto a participar en una operación militar con todas las de la ley para defender al presidente Maduro. Pero lo más probable es que eso no sea necesario. Lo que estamos viendo ahora es la demostración de que Rusia está presente y de que sigue apoyando políticamente a la República Bolivariana.



Cuando Maduro vino a Rusia, hizo muchas declaraciones positivas sobre Rusia y el mandatario ruso. ¿Fueron estas palabras una demostración de respeto, o hay algo más en ellas?



Es una demostración de lo que Maduro buscaba y de lo que recibió: apoyo político por parte del Kremlin. Moscú demostró que no piensa dejar al Gobierno venezolano sin ayuda política y económica, y sigue viéndolo como algo legítimo.



En esta situación, es obviamente algo valioso para Maduro. No necesita soldados adicionales, lo que necesita es que Moscú siga dejando claro que [Rusia] está a su lado. A lo mejor no está detrás de Maduro, pero como mínimo está cerca.



¿Qué podrían estar haciendo los especialistas militares rusos? ¿Por qué Caracas no puede arreglárselas sola?



Caracas no tiene suficientes especialistas con un nivel de formación adecuadamente alto para el mantenimiento de los sistemas de defensa antiaérea, por lo cual es algo que siempre hacían los expertos rusos. Por lo que yo sé, parte de estos sistemas quedaron afectados por los apagones que ocurrieron en Venezuela durante los últimos meses e hizo falta reconfigurarlos.



Se trata de estos especialistas, porque los tanques y las armas de fuego los venezolanos pueden arreglarlos por su propia cuenta.



¿Cómo evaluaría la cooperación que tiene lugar entre los dos países y qué beneficios reales obtienen?



Ante todo, Venezuela recibe unos sistemas de defensa antiaérea completamente funcionales, por si surge la necesidad de emplearlos. Para Rusia, esta cooperación militar hace falta para demostrar su presencia geopolítica. Definitivamente no pensamos involucrarnos en una carreara armamentística con EEUU, pero así demostramos que no solo ellos pueden estar en nuestro patio trasero: nosotros también podemos hacerlo.



No estamos abriendo una base militar en Venezuela, pero tenemos la oportunidad de usar sus puertos y podemos llevar a cabo maniobras militares conjuntas muy cerca de EEUU. Por lo cual, la importancia de Venezuela para Moscú radica en este ámbito.



Creo que Rusia no abrirá bases militares en este país, ya que la Constitución venezolana prohíbe explícitamente su presencia sobre el territorio de la República. Estas cuestiones están en las manos no solo del poder ejecutivo, sino también del legislativo. Y el Parlamento venezolano no lo aprobará bajo ninguna circunstancia. Dudo que Rusia quiera causar una violación de las normas constitucionales de Venezuela.



¿Qué otra ayuda puede ofrecer Rusia desde el punto de vista militar? ¿Cómo pagará Venezuela por el mantenimiento de la maquinaria bélica proporcionada por Rusia?



Son pocas las cosas que puede ofrecer a modo de pago. Podría ampliar las posibilidades para las inversiones rusas y usar propiedades para pagar por sus créditos o suministros. Pero nadie sabe si Rusia exigirá un pago adicional.



Aunque Caracas sea un aliado que se ha debilitado considerablemente, sigue siendo un aliado, y en el contexto de una semiguerra y una semipaz fría con los países de Occidente, incluso aliados como este importan.



¿Qué reacción se puede esperar por parte de Trump en relación a esta cuestión? ¿Se conformó temporalmente Washington con la presencia de especialistas rusos en Venezuela?



Creo que ni el propio Trump sabe lo que escribirá mañana en Twitter, así que es completamente inútil predecir nada en este aspecto. No creo que Washington se haya conformado, seguramente habrá algunas declaraciones. EEUU no puede quedarse callado, pero también sabe que simplemente no puede hacer que se vayan los militares rusos.



¿Puede el apoyo militar actual por parte de Rusia defender a Venezuela de una invasión?



En caso de que haya una invasión militar a gran escala, no creo que el Ejército venezolano pueda con el estadounidense. Pero sí podrá infligir un daño considerable en el mar. Ello podría ser suficiente para que los estadounidenses renuncien a una invasión militar por esta ruta.



Si se tratara de una invasión por vía terrestre, desde Colombia, el Ejército venezolano no necesitará la ayuda de los especialistas rusos y podrá valerse por sí mismo con sus propias fuerzas.



Aquí podría haber empresas militares privadas que podrían participar en las operaciones militares, pero no serían efectivos enviados oficialmente por Rusia. Allí, en las condiciones selváticas no es complicado generar problemas para el vecino. Pero creo que Rusia espera que la cosa no llegue a una confrontación militar directa.



Se ve que la Casa Blanca está haciendo menos alusiones a Venezuela: está claro que tiene problemas más inmediatos. ¿Cree que cambiaron de táctica y optaron por estrangular a la República Bolivariana con sanciones?



Ellos siguen haciéndolo de una manera bastante efectiva, y creo que Washington seguirá inventando algo nuevo porque ya está empezando la campaña electoral y Trump necesita mostrar algunas victorias, sea en el ámbito que sea. Venezuela es una buena opción para mostrar algún logro, hablando de lo grande que es y de lo que es capaz de hacer.



De momento [EEUU] no tiene nada que demostrar, pero lo necesita desesperadamente.



¿Podrá Maduro seguir controlando a la población y cuánto tiempo más los venezolanos seguirán conformándose con una crisis tan dura?



Bueno, ellos tampoco tienen muchas opciones, así que esto está aún por verse. Los venezolanos no están encantados con Maduro, pero eso tampoco significa que estén dispuestos a salir a las calles para realizar acciones reales. La población está cansada y la oposición perdió parte del apoyo. Pero eso no significa que hayan empezado a creer al Gobierno. Simplemente están cansados y no pueden ir a las manifestaciones como si se tratara de su lugar de trabajo.



¿Podemos estar hablando de la calma antes de la tormenta?



Podemos estar hablando de tranquilidad, pero aún está por ver si habrá una tormenta, porque la situación de Venezuela es tan dinámica que puede cambiar en cualquier dirección en el transcurso de un mes.



