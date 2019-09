Exalcalde colombiano vinculado al traslado de Guaidó desde Venezuela está condenado por corrupción

El ex edil de Puerto Santander, Henry Valero, en la logística que llevó al diputado opositor a Colombia. Credito: @FreddyBernal

22 sept. 2019 - El dirigente chavista y protector del estado Táchira, Freddy Bernal, divulgó un compilado de videos que mostrarían la participación del ex edil de Puerto Santander, Henry Valero, en la logística que llevó al diputado opositor a Colombia.Un nuevo video difundido por las autoridades venezolanas ofrece mayores detalles de la logística que garantizó el cruce del diputado opositor Juan Guaidó hasta Colombia, en febrero pasado, a pesar de que el parlamentario tenía una prohibición de salida del país dictada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).El dirigente chavista y protector del Táchira, Freddy Bernal, compartió un compilado de grabaciones de ese día en el que se arroja un nuevo dato a la trama que se desató cuando aparecieron fotos de Guaidó retratado con miembros de 'Los Rastrojos', un peligroso grupo narcoparamilitar: uno de los hombres que recibe al diputado opositor es el exalcalde del Puerto Santander, Henry Valero Romero."El cinismo de la prensa nacional e internacional no tiene límites, tratan de minimizar las evidencias de los paramilitares con @jguaido y se hacen la vista gorda ante los nexos con el alcalde corrupto del Norte de Santander Henry Valero, condenado a 5 años de prisión".Valero, quien presuntamente habría recibido a Guaidó de manos de 'Los Rastrojos' en febrero de este año, fue condenado a finales de ese mismo mes a cinco años y tres meses de prisión por delitos de corrupción. La Sala Penal de Cúcuta ratificó la sentencia en agosto pasado, en un proceso que se inició por la celebración irregular de un contrato público.El diputado opositor venezolano Juan Guaidó junto a Iván Posso Pedrozo, alias 'Nandito'.Aunque antes de esa sentencia la Procuraduría Regional de Norte de Santander había destituido e inhabilitado al exalcalde por 10 años, Valero Romero seguía en funciones. Por esa razón, aparentemente habría participado en el traslado de Guaidó a territorio colombiano en febrero pasado.El operativo de traslado, que contó con la participación de la organización criminal, se llevó a cabo el pasado 22 de febrero, fecha en la que el parlamentario asistiría al concierto 'Venezuela Aid Live', realizado en Colombia, un día antes del intento fallido de ingreso de "ayuda humanitaria" a su país.El nombre de Valero Romero salió a colación después de las declaraciones de Iván Posso Pedrozo, alias 'Nandito', miembro de 'Los Rastrojos' detenido por autoridades venezolanas, quien dio detalles del operativo de movilización de Guaidó por la frontera colombo-venezolana.Un día antes del concierto, según 'Nandito', fueron contactados por Valero Peinado, quien manifestó que había sido enviado por el Gobierno de Colombia para coordinar la entrega del diputado venezolano "sano y salvo" a ese país.Otros antecedentesLa prensa local destacó en su momento que sobre el exalcalde pesaban otras denuncias. Valero fue demandando en 2012 por presuntos contratos indebidos y falsedad en documento público por el ex edil de Puerto Santander, José Eriberto Muñoz.En ese mismo año, Valero fue víctima de un atentado en la avenida Los Faroles, en Cúcuta, cuando un hombre se le acercó y le disparó indiscriminadamente.