(VIDEO) Desde Argentina. Banderazo en solidaridad por la Venezuela Bolivariana y la Patria Grande

6 sept. 2019 - Numeroso y bullicioso Banderazo fue convocado por el Comité Argentino de Solidaridad con Venezuela junto a distintas organizaciones sociales, políticas y estudiantiles para solidarizarse con la Campaña Internacional de firmas denominada #NO más Trump, que plantea el fin del bloqueo y no más intervenciones a Venezuela y a América Latina. La cita de este jueves 5 de septiembre, se realizó frente a la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en Buenos Aires, y allí se manifestó el apoyo inquebrantable al pueblo bolivariano, a su gobierno, a su Revolución y a reconocer el liderazgo antiimperialista del presidente constitucional Nicolás Maduro.Asistieron a esta movilización representantes del Comité Argentino de Solidaridad con Venezuela, Central de Trabajadores de Argentina (CTA), Asociación de Trabajadores del Estado (ATE Capital), Partido Comunista de ArgentinA (PCA), Resumen Latinoamericano, OLP – La Simón Bolívar, Movimiento Patriótico Revolucionario Quebracho, La 13 de Abril, Partido Frente Grande de la localidad de Moreno, Movimiento Territorial de Liberación (MTL), Frente Popular Darío Santillán, Partido Piquetero, Unión Cultural Armenia, JUCA, GPS Grupo por la Soberanía, Agrupación 22 de agosto, Agrupación Mariano Moreno, Agrupación Norberto Galasso, Envar El Kadri Peronismo de Base, Frente Pueblo en Lucha, Corriente Nacional Martín Fierro, Movimiento Social Chavismo Sur, Movimiento de Participación Estudiantil (MPE), Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela – Capítulo Argentina, Marcha Patriótica de Colombia – Capítulo Argentina, Confederación Nacional de Jubilados y Pensionados, AUNA, Resistencia para la Liberación, Sindicato del Cuero de Argentina, Comité Lula Libre Zona Norte. Movimiento Argentino de Solidaridad con Cuba.Las banderas de Venezuela, Cuba, Bolivia y de las distintas organizaciones presentes se sumaron a las consignas y discursos que respaldaron a la Revolución Bolivariana y dejaron de manifiesto que en Argentina, la militancia exige y exigirá un cambio profundo en la política exterior, no permitiendo que se especule con la solidaridad pueblo a pueblo o se caiga en posiciones tibias que no dejen claro lo que siente la gran mayoría de los argentinos y argentinas.Especial momento se vivió en la movilización cuando habló el Encargado de Negocios a cargo de la Embajada, Juan Valero, quien no solo agradeció a la militancia argentina todo su apoyo sino que dejó claro que en Venezuela la Revolución «no tiene retorno y triunfará como lo está haciendo hasta el presente».También hubo en este acto, una fuerte expresión de solidaridad con la Campaña Internacional por la Repatriación a Venezuela del prisionero político Illich Ramírez (Comandante Carlos), mediante una juntada de firmas.Recordar que Illich Ramírez es un militante revolucionario internacionalista que llevó y expresó la lucha en diferentes campos de batalla, combinando los distintos métodos, alzando las banderas de la liberación nacional contra el neocolonialismo, el imperialismo, el sionismo y el capitalismo. Illich Ramírez, ejemplo de solidaridad de entrega y desprendimiento por las causas de los pueblos y los pobres del mundo, comprometido por la causa del pueblo palestino detenido en Sudán y secuestrado en las cárceles de Francia hace 25 años, condenado a tres cadenas perpetuas en un sistema carcelario inhumano.Las sanciones y el bloqueo criminal que aplica el gobierno de los Estados Unidos a Venezuela se acrecienta día a día y se lleva la vida de los venezolanos, en ese sentido hoy este Banderazo significa además, la decisión de recuperar la Patria Grande para la integración latinoamericana y caribeña.Una vez más la voz libre de este y de otros pueblos del mundo expresa y denuncia los bloqueos a Cuba, a Venezuela, a las soberanías de la Patria Grande. A pesar de esto son tiempos de gran expectativa ya que en una buena parte de ésta nuestra América muy pronto se realizarán elecciones en Bolivia que vive en un proceso revolucionario que se fortalece permanentemente en el poder popular y con la presidencia de Evo Morales. También sigue firme el gobierno del presidente Nicolás Maduro y la revolución Bolivariana, donde existe una ciudadanía venezolana radicalizada, que a partir de la convocatoria presidencial, alinea a sus Fuerzas Armadas bolivarianas y a un millón y medio de hombres y mujeres voluntarios en armas para la defensa de la soberanía.Cabe mencionar que en estos momentos hay una amenaza en Venezuela, un alerta naranja y se están tomando los recaudos para la defensa, tal cual definiera el presidente Maduro en las últimas horas.Otra nueva modalidad del imperialismo, que no le alcanza con el bloqueo económico y mediático a Venezuela, sino que también lo hacen enviando a la hija de Trump, Ivanka, que en estos días está recorriendo Colombia, Argentina y Paraguay exponiendo las posiciones políticas del Imperio con respecto al Gobierno de Nicolás Maduro y con la excusa de crear ONGs de mujeres para apropiarse de los recursos de la Patria Grande.La solidaridad con Venezuela también se puede dar derrotando a los aliados centrales de Trump en América Latina, Bolsonaro en Brasil y Macri en la Argentina.Argentina ya alguna vez rompió el bloqueo con Cuba en 1973, en tiempos donde la esperanza puede hacerse realidad, nuevamente se podría reproducir un nuevo intento con Venezuela Bolivariana , desde luego con otro gobierno que acompañe los sueños de una América Latina Unida.