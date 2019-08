Venezuela apuesta por la construcción de una comunidad de destino común propuesta por China

29 agosto 2019 - El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, manifestó la voluntad de su Gobierno de impulsar la propuesta china de construir una Comunidad de Destino Común para la Humanidad.



En una entrevista concedida a Xinhua desde el palacio presidencial, Maduro definió la iniciativa como "lo más progresista del humanismo, a nivel del mundo", destacando la necesidad de impulsar la construcción de un mundo pluripolar y multicéntrico.



"Creo profundamente en que la humanidad tiene que caminar hacia una Comunidad de Destino Común, de respeto, de paz, deteniendo la carrera armamentista que pretende reiniciar (el presidente de Estados Unidos) Donald Trump", apuntó.



Asimismo, el jefe de Estado llamó a "las nuevas grandes potencias" a plantarse y convencer al mundo de que es posible edificar una Comunidad de Destino Común, inspirada en el principio de igualdad y soberanía.



"Tienen que plantarse y decirle al resto del mundo: es posible construir una Comunidad de Destino Común, es posible construir un mundo pluripolar, multicéntrico y desde Venezuela decimos, con la diplomacia de paz, la diplomacia bolivariana: es posible construir una nueva geopolítica", agregó.



"Es el único mundo donde nosotros podemos vivir y existir, no puede haber un salto atrás al mundo de las viejas colonias, de las viejas hegemonías, no, no, tiene que ser un mundo donde todos tengamos oportunidad al desarrollo", insistió.



Para Maduro el actual siglo XXI tiene que evolucionar a un proceso de cooperación y respeto, con el fin de que triunfe el derecho internacional sobre los intentos supremacistas de algunos imperios, haciendo mención especial al de Estados Unidos.



"Más temprano que tarde, yo estoy seguro que el derecho internacional triunfará y prevalecerá sobre los intentos hegemonistas, que desde el imperio (del país) norteamericano se han desatado en los últimos años", aseguró.



Se refirió a la similitud en las estrategias que ha aplicado Washington en Venezuela con la injerencia que ha mantenido en los asuntos de la Región Administrativa Especial de Hong Kong de China.



"Nosotros vemos que aplican el mismo método que han aplicado varias veces en Venezuela, de las llamadas Revolución de Color, para desestabilizar Hong Kong y tratar de crearle un problema grave en el campo de la soberanía china", comentó.



El dignatario indicó que observa el panorama internacional y "las opiniones intervencionistas del Gobierno de Estados Unidos, que rechazamos totalmente, y efectivamente, son fórmulas, formatos, modelos que aplican en el mundo", recalcó.



Asimismo, exhortó a los Gobiernos del mundo a "unir las fuerzas de la razón y del derecho internacional para rechazar todas estas políticas intervencionistas".



Hace unas semanas, comenzaron unas protestas violentas en Hong Kong a raíz de una iniciativa de enmiendas a la Ordenanza de Delincuentes Fugitivos y a la Ordenanza de Asistencia Legal Mutua en Asuntos Penales.



El proyecto de ley se propuso con el objetivo de permitir a Hong Kong llevar a cabo una cooperación (tras un análisis caso a caso) con jurisdicciones con las que carecía de un acuerdo a largo plazo de asistencia judicial en asuntos criminales.



Pese a que el proyecto de ley fue suspendido, las protestas violentas se han mantenido y los líderes estadounidenses comenzaron a interferir y a reunirse con activistas hongkoneses.



El presidente de Venezuela también se refirió a las relaciones que mantiene con la República Popular China, que este 2019 cumplen 45 años, y aseguró que son un modelo para el mundo.



Los lazos entre Caracas y Beijing se encuentran "en un punto óptimo, de comprensión, de cooperación, de beneficio mutuo", agregó.



China y Venezuela llevaron al más alto nivel las relaciones diplomáticas y, a juicio de Maduro, ambas naciones han avanzado en la "cooperación comercial, energética, financiera, tecnológica, cultural, política y diplomática. Estamos en un momento óptimo".



Durante la entrevista, Maduro reconoció la postura de China en la Organización de Naciones Unidas (ONU), "de defensa del derecho internacional, de defensa de Venezuela, de la solidaridad" con la nación sudamericana, ante las denuncias por las acciones de Estados Unidos contra los venezolanos.



Este 2019, la República Popular China celebra 70 años de su fundación, Venezuela acompañará el festejo "por todo lo alto", informó el presidente del Ejecutivo venezolano.



"Nosotros vamos a celebrar en Venezuela por todo lo alto, el 1 de octubre, los 70 años de la fundación de la República Popular China", indicó a Xinhua.



Además recordó las diversas etapas que ha enfrentado la nación asiática y destacó la voluntad del pueblo chino para alcanzar el desarrollo científico y tecnológico.



"China ha logrado su propio modelo científico, tecnológico, industrial y es la admiración del mundo", aseguró al tiempo que admitió ser un fanático de la historia y cultura chinas.



"Es admirable lo que ha logrado y desde Venezuela, desde la República Bolivariana de Venezuela, lo que nos queda es enviar nuestros saludos de reconocimiento, de felicitación, de admiración al pueblo chino", destacó.

