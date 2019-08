(VIDEO) Diosdado Cabello rechaza que Colombia culpe a Venezuela por su conflicto interno

30 agosto 2019 - El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de Venezuela, Diosdado Cabello, rechazó las acusaciones de Colombia contra Caracas asegurando que su país no tiene la culpa del conflicto interno en esa nación, luego de que algunos excombatientes de la guerrilla de las FARC retomaran las armas.



"Hoy nos están echando la culpa desde Colombia, lamentamos profundamente lo que está ocurriendo en Colombia, que continúe en el espiral de violencia que tiene 60 años y eso no comenzó por culpa de Venezuela (…) ¿Qué tenemos que ver nosotros con el conflicto colombiano? Nada", indicó Cabello durante la instalación del Encuentro Internacional de Trabajadores en Caracas.



Iván Márquez, quien fuera el líder negociador de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) con el Gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018), junto a un grupo de más de 10 personas, anunció en un video, difundido en el canal Youtube, el nacimiento de una nueva guerrilla denominada la "segunda Marquetalia".



Entre tanto, el presidente colombiano acusó a su par venezolano, Nicolás Maduro, de proteger a una "banda de narcoterrorista".



Ante las declaraciones de Iván Márquez y sus cómplices, Colombia no acepta amenazas y mucho menos del narcotráfico, no estamos frente al nacimiento de una nueva guerrilla, sino frente a una banda narcoterrorista que cuenta con la protección de Nicolás Maduro", indicó en Twitter.





La antigua guerrilla de las FARC firmó el acuerdo final de paz con el Gobierno en noviembre de 2016, tras lo cual sus integrantes dejaron las armas e iniciaron un proceso de reincorporación a la vida civil a mediados de 2017, por el cual varios de ellos optaron por la política.Márquez desapareció a mediados de 2018 tras denunciar seguimientos de militares, y desde entonces se desconoce su paradero.Desde la firma del acuerdo hasta el pasado junio fueron asesinados 135 excombatientes de la guerrilla, más de 20 en el primer semestre de este año.