Venezolanos deberán tramitar visa para ingresar a la Unión Europea a partir de 2021

26-08-19.-Los venezolanos tendrán que tramitar, al igual que otros 15 países latinoamericanos, una visa a partir de 2021 para poder viajar y permanecer en cualquiera de los 26 países miembros de la Unión Europea (UE), reseñó la agencia AFP.



Según la página oficial del Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (ETIAS), como se ha denominado al requisito, fue creado para ciudadanos que no pertenezcan a la Unión Europea y por ende estén “exentos de visa para viajar a la Zona Schengen”, compuesta por los 26 países de la UE.



Actualmente, los venezolanos no necesitan de una visa especial para ingresar a territorio de la UE. Algunos países europeos no forman parte de la zona Schengen, por lo que los requerimientos migratorios son distintos, tal como sucede en Inglaterra, Irlanda, Bulgaria, Croacia, o Chipre.



El portal del ETIAS indica que los venezolanos que deseen visitar Europa necesitarán un pasaporte válido con un mínimo de 3 meses después del primer día de su estadía.



Deben llenar un formulario con sus datos personales, información del pasaporte y detalles de sus planes de viaje. Una vez completado estos ítems, debe proporcionar un correo electrónico actualizado para poder recibir la visa.



Los solicitantes deben pagar el coste de la visa, valorada en siete euros, utilizando una tarjeta de crédito o débito. Una vez que se apruebe, será válido por un período de tres años o hasta que expire el pasaporte de la persona.



El permiso de viaje ETIAS solamente puede ser utilizado con motivos de tránsito, negocios, o turismo. Como regla general, todos los que viajen a Europa deben solicitarlo al menos con tres días de antelación.



Además, los solicitantes son evaluados previamente antes de viajar a Europa. La página explica que los datos son evaluados en minutos, por lo que la respuesta a la solicitud es rápida. Aseguran que esto forma parte de los esfuerzos de la Unión Europea “por mejorar la seguridad de la región, a la luz de los recientes ataques terroristas”.