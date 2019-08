(VIDEO) Viuda del compositor de «Sopa de Caracol» se defiende del gerente del hospital que la culpó por la muerte del músico

15 agosto 2019 - La muerte del músico venezolano Fernando Colina, compositor de la conocida canción «Sopa de Caracol», en un hospital de Colombia, sigue trayendo de qué hablar luego de que el gerente del centro asistencial, Elkin Sánchez, culpara a Haydé Polanco, esposa de Colina, por supuestamente haberlo sacado «de manera irresponsable» del hospital, lo que a su juicio desembocó en su muerte. Dice Sánchez que es falso que lo rechazaran por ser venezolano. Sin embargo, Polanco se defendió contundentemente y reafirmó sus denuncias de que no lo quisieron aceptar en el hospital una vez fue referido por la Cruz Roja. Por ser venezolano necesitaba «un permiso».

Como se recordará, Polanco denunció este miércoles que Colina fue llevado el lunes pasado al hospital Jorge Cristo Sahium en Villa del Rosario, Colombia, luego de presentar problemas gástricos bastante fuertes.

Pero luego de hacerles esperar varias horas, ella decidió llevarlo a la Cruz Roja. Allí le diagnosticaron una peritonitis y le recomendaron llevarlo de nuevo al hospital de Villa de Rosario. Así lo hizo, pero allí se negaron a recibirlo de nuevo alegando que, por ser venezolano, necesitaba un permiso especial, según denunció Polanco, por lo que tuvieron que regresar a su casa, donde Colina finalmente murió.

Luego de que Polanco denunciara ante los medios que su a esposo le habían negado la atención por ser venezolano, Elkin Sánchez, gerente del hospital Jorge Cristo Sahium, afirmó ante la televisora Metro TV que Colina sí fue recibido y tratado el día lunes.

Dice Sánchez que el paciente tenía «una patología gástrica crónica, que no era una patología quirúrgica ni una patología aguda que ameritara una emergencia vital en ese momento». Asegura que se le recibió y atendió, se le hicieron exámenes correspondientes y, en su opinión, «estaba recibiendo la atención adecuada». Dice que Colina fue valorado por dos médicos.

El gerente del hospital también acusó ante los medios a la esposa de Colina de decidir la salida voluntaria del paciente «de manera irresponsable» para llevarlo a su casa, lo que desembocó en la muerte de Colina. Él se defiende diciendo que no hubo omisión médica ni falta de atención, que el paciente «consultó por una única vez y no fue rechazado en ningún momento».

Es curioso que el gerente Sánchez no hizo ninguna referencia en sus declaraciones al segundo intento de ingresar a Colina en el hospital.

Esposa de Colina se defiende

Al respecto, la señora Polanco se defendió este jueves en un nuevo video, que fue publicado en la cuenta Twitter del ministro de Cultura de Venezuela, el también periodista Ernesto Villegas Poljak.

La señora Polanco señaló que, en la Cruz Roja, la Dra. Mónica le especificó claramente que su esposo tenía una peritonitis y tenía que retornarlo al hospital de Villa de Rosario, de donde debía ser trasladado al hospital de Cúcuta para hacerle una serie de exámenes.

«Cuando llego a la instalación en Villa de Rosario (por segunda vez), me encuentro que el doctor me dice que tengo que esperar a que me den un supuesto permiso, para que pudieran revisar a mi marido. Aquí tengo la información exacta… ¿cómo el doctor me lo va a dejar allí en Villa del Rosario sabiendo la urgencia que mi marido traía?»

Era una peritonitis y tenía que ser atendida con urgencia

La señora Polanco expresó indignada que su esposo tenía una peritonitis, que sí era una emergencia vital. «¡Era una peritonitis! No le podían poner analgésicos ni nada de lo que él le colocó. Él tenía que acatar la orden de la Cruz Roja, de ingresarlo rápidamente al hospital de Cúcuta», exclamó Polanco en el nuevo video.

Señala que retuvieron a su marido desde las 11:30 de la mañana hasta las 10 de la noche, cuando salieron de allí. «¡No lo atendieron por ser venezolano!», dijo la viuda, reiterando su denuncia. «Una descarada enfermera me lo dijo, que me fuera porque somos venezolanos, y no le dieron el permiso a mi marido en todo el día para ingresarlo en Cúcuta».

La obligaron a firmar una exoneración

El gerente Sánchez también afirmó ante los medios que la señora Polanco firmó un documento que dice que la muerte de Colina «fue una muerte natural y que, por lo tanto, nos exoneraba de toda responsabilidad médico-legal con este paciente».

Sobre esto, la señora Polanco explicó: «Yo en realidad no sé de qué murió mi marido. (El médico) me dijo que, para poderme dar el acta de defunción y poder sacar a mi marido del hospital, yo tenía que negarme a la autopsia, y eso fue lo que hice: firmar, para que me pudieran entregar a mi marido, porque la familia de mi marido está desesperada en Venezuela, esperándolo con un dolor muy fuerte. y por eso yo firmé, para que me entregaran el acta de defunción».

Sus restos entran en Venezuela

Un poco antes de las seis de la tarde de este jueves, Villegas publicó en su cuenta Twitter un video mostrando el ingreso a territorio venezolano de los restos de Colina.