Hospital de Colombia no atiende y deja morir a cantante Fernando Colina por ser venezolano

14 agosto 2019 - Haydée Polanco, esposa del cantante y compositor criollo Fernando Colina, denunció que su pareja falleció en el Norte de Santander a causa de una peritonitis, luego que en el hospital de Villa del Rosario no se le atendió a tiempo por su condición de venezolano.



Además de no recibir la atención adecuada, fue “peloteado” de este hospital a la Cruz Roja, donde sí le diagnosticaron una presunta peritonitis pero lo mandaron nuevamente al hospital de Villa del Rosario, donde la pareja recibió esta respuesta:



“Tienen que esperar. Ustedes son venezolanos, acá el colombiano es una cosa y el venezolano es otra. Hay que tener un carnet para poder tener salud acá”, testimonió la esposa. Después de esperar horas regresaron a la casa pero tiempo después falleció, dijo ante las cámaras de un medio colombiano.



El cantante era muy conocido en ambos países por ser autor de temas como Sopa de caracol y San Martín, entre otros. Fue integrante de la banda Panamá en la década de los ochenta y decidió hace un mes irse a Colombia donde esperaba desarrollar proyectos musicales.



“El proyecto que tenía era hacer música, hacer su orquesta acá. Fíjese, la negligencia no lo dejó. Acá tenemos un mes, y en una semana mi esposo falleció”, dijo en forma entrecortada.



De acuerdo al reporte del medio colombiano, el cuerpo de Colina será trasladado a Venezuela para su sepultura.

