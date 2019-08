Maduro dice que las declaraciones de un eventual bloqueo a Venezuela muestran la "desesperación" de Trump

Caracas, 02 de Agosto - El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, repudió el viernes las declaraciones del mandatario estadounidense, Donald Trump, sobre la posibilidad de un bloqueo o aislamiento contra el país miembro de la OPEP.



Trump no dio detalles sobre en qué consistiría, ni cómo o cuándo podría imponerse un bloqueo. Su gobierno hasta el momento se ha concentrado en medidas de presión económicas y diplomáticas para forzar la salida de Maduro, evitando cualquier opción militar.



“Eso dice muy bien la desesperación, la irritación con que actúa el gobierno imperialista de Estados Unidos, al no poder doblegar al pueblo venezolano", dijo Maduro durante una jornada de trabajo en el estado Vargas con el sector transporte naútico, transmitido por el canal estatal de televisión.



Maduro agregó "he dado instrucciones al embajador en la Organización de Naciones Unidas, Samuel Moncada, para que denuncie hoy ante el Consejo de Seguridad, la amenaza ilegal y criminal de Donald Trump, de un bloqueo naval y una cuarentena contra Venezuela. Venezuela entera rechaza y repudia esto", manifestó.



Precisó que "los mares venezolanos son libres y soberanos y se navegarán como los venezolanos decidan, ya que Venezuela se mantiene de pie ante las agresiones imperialistas".



“Venezuela entera en unión cívico militar repudia y rechaza las declaraciones de Donald Trump de una supuesta cuarentena de un supuesto bloqueo”, agregó.