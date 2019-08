Arreaza exhorta a Pompeo a hablar sobre violaciones de DDHH de EEUU en el mundo antes de atacar a Venezuela

Caracas, 02 de Agosto - El ministro para Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, exhortó este viernes al secretario de Estado de Estados Unidos (EEUU), Mike Pompeo a hablar sobre la violación permanente de derechos humanos de su país en el mundo, antes de atacar a Venezuela.

"Si quiere hablar de DDHH comience por casa. Venezuela no mantiene un Guantánamo, un Abu Grahib, ni centros de torturas clandestinos en el mundo, ni bombardea civiles. No tenemos manuales de tortura y es su presidente, no el nuestro, quien avala esas violaciones", publicó Arreaza a través de la red social Twitter.

Este viernes, Pompeo informó sobre un nuevo ataque contra funcionarios venezolanos, en esta oportunidad dirigido al comandante de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana (Faes), Rafael Bastardo Mendoza y alcomandante de la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM), Iván Rafael Hernández Dala.