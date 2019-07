Afirman que el TPS beneficiará a venezolanos que ya están en EEUU y no a los que lleguen

Credito: EU

26-07-19.-Francisco Márquez, consejero político de la embajada de Venezuela en Estados Unidos designada por la Asamblea Nacional (AN) explicó que el Estatus Temporal de Permanencia (TPS, en inglés) beneficiará a los venezolanos de ser aprobada la ley.



“Solo serían beneficiados los venezolanos que actualmente están en Estados Unidos, no los que estarían llegando posterior a la aprobación”, dijo Márquez.



Márquez afirmó que esta ley asegurará un permiso de trabajo para los venezolanos residenciados en este país, además de asegurar que no serán deportados.



La ley también pasará ahora a consideración en el Senado de EEUU, tras ser aprobada ayer por la Cámara de Representantes del Congreso y hay otras versiones de este documento.



“Entienden (el Congreso) que no están aquí por decisión propia”, puntualizó.



Para el consejero, es notorio el interés del poder legislativo estadounidense para apoyar a los venezolanos emigrantes, además de entender “la magnitud de la crisis”.



“Aproximadamente en EEUU hay 600 mil venezolanos, y muchos están organizados en grupos y ONG; y están a favor del TPS”, apuntó.