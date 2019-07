Ecuador aplicará dos nuevos tipos de visa a los venezolanos

El presidente de Ecuador, Lenin Moreno Credito: Archivo

26-07-19.-El presidente Lenín Moreno anunció este jueves durante un acto público que Ecuador aplicará a partir de ahora dos nuevos tipos de visas a los migrantes venezolanos que buscan radicarse en ese país, reseñó la agencia Efe.



Dos tipos de visa

"He firmado un decreto que establece por un lado una visa para los hermanos venezolanos que quieren ingresar en Ecuador como está previsto en la Ley de Movilidad Humana", dijo el presidente durante un discurso en los actos por el 484 aniversario de la fundación de Guayaquil.



La segunda visa, de carácter "humanitario excepcional" servirá para "regularizar (con la) residencia temporal la permanencia de aquellos venezolanos que ya se encuentran en el país y no han violado la ley".



Moreno se refirió a la situación de la migración venezolana al final de su discurso, y aseguró que su país ha recibido "con los brazos abiertos a cientos de miles de hermanos venezolanos" que "huyen de una crisis económica y política que no se ha dado jamás en este continente".



Agregó que su país, hasta final de año llegará a albergar a 500.000 de ellos, según la ONU, "supera en mucho la capacidad de acogida" de Ecuador y un "gobernante responsable no debe cerrar lo ojos a lo que esto supone".



"Como jefe de Estado es mi deber tomar decisiones que garanticen orden y seguridad para los ecuatorianos y también a los migrantes con pleno respeto a sus derechos", justificó la decisión de firmar el decreto, que aún no había sido colgado en la página oficial.



A la vez, dijo que "para facilitar esa regularización" de la migración "y consciente de las dificultades" que afrontan los migrantes, su Gobierno "reconocerá la validez de los pasaportes y documentos de identidad (venezolanos) hasta cinco años después de su fecha de expiración".



Censo para los venezolanos



También anunció Moreno que su Gobierno realizará un "censo" para saber "dónde están, a qué se dedican y en qué condiciones viven los migrantes" en Ecuador y que la autoridad de trabajo deberá fortalecer los controles que precautelen la situación laboral de los migrantes, "evitando inequidades y desigualdades en el derecho al empleo de los ecuatorianos".



Todos estos cambios, avanzó, estarán dentro de una reforma a la Ley Orgánica de Movilidad Humana que enviará la próxima semana a la Asamblea "para que complemente este decreto", con el fin de "velar primero por el bienestar de los ecuatorianos y de los propios migrantes".