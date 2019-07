Grupo de Lima cita a 100 países para debatir sobre Venezuela

El denomindado Grupo de Lima

3 julio 2019 El Grupo de Lima anunció el miércoles que invitó a un centenar de países --incluidos China, Rusia, Cuba, Bolivia, Turquía y Uruguay-- para discutir el 6 de agosto en Lima sobre cuál es la “mejor manera” para recuperar la democracia en Venezuela.



El canciller peruano Néstor Popolizio dijo en una conferencia con la prensa extranjera que el bloque estableció en abril durante una cita en Santiago de Chile la necesidad de realizar una conferencia internacional por la democracia en Venezuela, que sufre la peor crisis de su historia. Indicó que será “la primera vez que se sentarán a dialogar todos los países que de alguna medida tienen una vinculación con lo que está pasando en Venezuela”.



El jefe de la diplomacia peruana comentó que el Grupo de Lima busca que “países como Cuba, China, Rusia, Turquía sean parte de la solución y no profundicen el problema”.



“Ése es el propósito, de dialogar conversar y establecer un diálogo creíble, de buena fe, que apunte a que se convoquen elecciones en Venezuela”, dijo. El organismo surgió en 2017 y busca una salida pacífica y negociada a la crisis venezolana.



Popolizio indicó que al finalizar la conferencia internacional no se pretende “sacar un documento” debido a las posiciones muy diferentes de varios países invitados, varios de los cuáles apoyan de forma directa al presidente venezolano Nicolás Maduro. El canciller peruano destacó que para “evitar la polarización” de la cita no se invitará ni a Maduro ni al líder opositor venezolano Juan Guaidó.



En la cita de agosto también se discutirá el impacto de la migración de los ciudadanos venezolanos en la región y en otros continentes, así como en los pedidos de ayuda humanitaria a la comunidad internacional.