Vicecanciller ruso visitará Venezuela en la segunda mitad de julio

El viceministro de Exteriores ruso, Serguéi Riabkov. Credito: Sputniknews

2 julio 2019 - El viceministro de Exteriores ruso, Serguéi Riabkov, visitará Venezuela en la segunda mitad de julio, comunicó a Sputnik el embajador de este país sudamericano en Rusia, Carlos Rafael Faría Tortosa.



Riabkov "fue invitado a nuestro país y, por lo que sé, se esforzará por que su visita coincida con el final de la presidencia de Venezuela en el Movimiento de Países No Alineados que será en la segunda mitad de julio", dijo el diplomático.



A principios del mes pasado, Riabkov realizó visitas a Uruguay y Paraguay.



El pasado 4 de junio, el vicecanciller ruso se reunió en Montevideo con el subsecretario uruguayo de Exteriores, Ariel Bergamino, para debatir la cooperación entre Rusia y Uruguay, así como para intercambiar opiniones sobre los temas clave de las agendas internacional y regional.



Además, Riabkov fue recibido por la presidenta de la Cámara de Representantes de la Asamblea General del Uruguay, Cecilia Bottino, y por el presidente de la Asamblea Parlamentaria del Mercosur (Parlasur), Daniel Caggiani.



Los días 5 y 6 de junio, el viceministro ruso de Exteriores participó en las consultas políticas entre Paraguay y Rusia que se celebraron en Asunción y tuvieron por objetivo preparar los próximos acuerdos bilaterales en los ámbitos político, económico y de cooperación.



Asimismo, Riabkov se reunió con el presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, el ministro de Exteriores, Luis Castiglioni, y el ministro de Defensa, Bernardino Soto Estigarribia.

Visita de Maduro a Rusia



Además, Faría aseguró que el próximo viaje del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a Rusia aún no tiene una fecha definida.



"De momento no tenemos una fecha concreta", dijo el embajador a Sputnik.



A principios de junio, el vicepresidente para el Área Económica de Venezuela, Tareck El Aissami, afirmó que Maduro podía viajar a Rusia "en cualquier momento".



Desde el Ministerio de Exteriores de Venezuela enfatizaron que pronto se vería al presidente Nicolás Maduro en Rusia poniendo su firma en nuevos acuerdos para el beneficio del pueblo venezolano.



La última visita de Maduro a Rusia tuvo lugar en diciembre de 2018 y en su trascurso se firmaron contratos para garantizar inversiones por más de 5.000 millones de dólares en el sector petrolero.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 242 veces.

La fuente original de este documento es:

Sputniknews (https://mundo.sputniknews.com/politica/201907021087853087-vicecanciller-ruso-visitara-venezuela/)