En Portugal realizaron acto de solidaridad con Venezuela

“Devuelvan el dinero robado a Venezuela”. Credito: MinCI

30 junio 2019 - En Lisboa, Portugal, se realizó un acto de solidaridad con la Patria de Simón Bolívar, denominado “Devuelvan el dinero robado a Venezuela”.



La actividad se concentró en la sede de la Confederación General de los Trabajadores Portugueses (CGTP), donde movimientos sociales solicitaron a la entidad financiera Novo Banco liberar los € 1.543 millones, que han sido ilegalmente retenidos a razón del brutal bloqueo que se aplica contra Venezuela.



La retención de estos activos ha impedido el pago necesario para atender a 26 pacientes venezolanos que se encuentran en Italia a la espera de recibir un tratamiento oncológico.



Por su parte, Luis Carapinha, vocero de la sección internacional del Partido Comunista Portugués, explicó que en Venezuela no hay una crisis humanitaria sino un bloqueo propiciado por Estados Unidos. “Este país sufre un ataque de la mayor potencia militar y tecnológica, por algo se habla de una guerra no convencional”, indicó.



En este sentido, Antonio Freites, vocero del sindicato de trabajadores del sector bancario de Portugal, explicó la situación del dinero retenido, asimismo denunció las acciones de Novo Banco contra el pueblo soberano de Venezuela.



Durante su intervención el canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arreaza, dio cuenta del bloqueo financiero que sufre el pueblo venezolano y del golpe de Estado continuado que es dirigido desde Washington.



También denunció que “Estados Unidos entregó la empresa Citgo de todos los venezolanos a los golpistas, y lo primero que hicieron fue pagar unos bonos entre sus amigos. Es un robo descarado contra la nación”.



Asimismo, el canciller Arreaza señaló que “EEUU ha presionado e intentado comprar países por todo el mundo para apoyar su plan de desconocimiento de la voluntad democrática del pueblo de Venezuela, pero la dignidad de los gobiernos de pueblos libres los rechazan cada día más”.

El diálogo como resolución



El Canciller venezolano subrayó que “el diálogo es la única vía para resolver los problemas en Venezuela. Siempre en el marco de la Constitución”.



Además, manifestó que el Gobierno Bolivariano, encabezado por el presidente Nicolás Maduro Moros, siempre ha estado abierto a mantener el diálogo con todos los actores políticos venezolanos.



Finalmente, aseguró que “el pueblo de Venezuela va a resistir. El imperialismo dejará de existir, pero necesitamos unir las luchas entre nuestros pueblos, aprender a defendernos del imperialismo para avanzar, no para retroceder”.



Cabe destacar que el canciller Arreaza participó en esta actividad de solidaridad con Venezuela como parte de la agenda de trabajo que adelanta en su visita oficial a la República Portuguesa, donde horas antes sostuvo una reunión con el ministro de Asuntos Extranjeros del país europeo, Augusto Santos Silva, quien transmitió el apoyo y compromiso de su gobierno con el proceso de diálogo venezolano que se realiza en Oslo, Noruega.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 60 veces.

La fuente original de este documento es:

Prensa MinCI (http://www.minci.gob.ve/en-portugal-realizaron-acto-de-solidaridad-con-venezuela/)