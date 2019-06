Embajador Samuel Moncada: medidas coercitivas de EEUU son una forma de guerra

Samuel Moncada en Nueva York

26 de junio de 2019.- El embajador de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Samuel Moncada, denunció el carácter violento y guerrerista de las sanciones impuestas de manera unilateral por el gobierno de Estados Unidos (EEUU) contra la nación venezolana, lo cual causa un profundo sufrimiento en el pueblo y pretenden justificar una intervención militar.



"Las sanciones son ilegales y criminales porque castigan a la población sin importar las consecuencias. Las sanciones son una nueva forma de guerra. Son profundamente violentas. Son parte de una estrategia contra Venezuela y el Gobierno de EEUU está utilizándolas como herramienta de guerra para generar descontento en el pueblo", reveló Moncada durante un conversatorio organizado por el movimiento The People's Forum, de Nueva York, EEUU, reseñado en Twitter por la Misión permanente de Venezuela ante las Naciones Unidas.



Ante ello, Moncada llamó a la comunidad internacional a trabajar para evitar la guerra que se está planificando y exigir el cese de medidas coercitivas unilaterales.



Explicó que las maniobras coercitivas del imperio buscan generar presión y de alguna manera justificar una intervención militar en Venezuela.



"Están buscando una causa para iniciar la guerra en Venezuela. Debemos entender que las sanciones son otra forma de guerra. No solo los fusiles causan daños a los pueblos", alertó.



Asimismo, Moncada observó que EEUU suma en sus estrategias de guerra a Nicaragua y Cuba para que sus pueblos cesen la lucha por su soberanía y autodeterminación.



No obstante, el embajador recalcó que en medio de la agresión, Venezuela y su Gobierno se mantendrán en pie y trabajando para aliviar la situación.



Durante el conversatorio, el periodista Anya Parampil se sumó al rechazo al cerco comercial y financiero contra Venezuela, porque "miles de venezolanos se ven afectados por las medidas coercitivas unilaterales aplicadas por el Gobierno de los Estados Unidos", dijo.



El historiador Ben Becker, por su parte, destacó que EEUU desarrolla un nuevo modelo de guerra contra Venezuela para restablecer su hegemonía sobre Latinoamérica.

