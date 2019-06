(VIDEO) ¿Dictadura en Venezuela? Así opina un alcalde desde Chile

21 junio 2019 - Poco a poco se va mostrando la verdad de Venezuela sobre la supuesta dictadura en el país suramericano. Así quedó demostrado en la televisora chilena a través de un candente debate.En una entrevista que concedió el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, al periodista Polo Ramírez, del programa matutino Bienvenidos, fue increpado con respecto a la visita de la Alta Comisionada de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y ex presidenta chilena, Michelle Bachelet, a Venezuela para constatar la situación del país.Jadue respondió: “Si a mí se me hubiese ocurrido auto proclamarme presidente encargado, me habrían matado a los 5 minutos (…)Había toque de queda, un cerco comunicacional con la oposición. Guaidó se mueve por las calles libremente”, precisó.Jadue opinó sobre el proceso de elecciones en el país bolivariano, el cual ha sido vilipendiado por más de 18 años, y respondió de manera tajante: “En nuestro país hay una parte de la oposición que durante los últimos 30 años decidió nunca participar de la elecciones porque decían que eran un fraude, porque estaban hechas bajo la Constitución de Pinochet. ¿Eso invalidó alguna vez alguna elección?”, agregó.El burgomaestre chileno hizo hincapié en las medidas coercitivas que ha impuesto el presidente de Estados Unidos, #DonaldTrump de manera unilateral al Gobierno venezolano. “¿Sabe a cuánto equivale en número la plata que ilegalmente Estados Unidos le ha requisado a Venezuela? A cinco presupuestos anuales de Chile”, concluyó.