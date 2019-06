Acnur: Venezolanos lideraron las solicitudes de asilo en el mundo en 2018 con más de 341.000

Credito: Archivo

19-06-19.-En su informe anual de Tendencias Mundiales del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), publicado este miércoles 19 de junio, los venezolanos lideraron las solicitudes de asilo mundiales en 2018. Específicamente, 341 mil 800 connacionales hicieron la petición.



En suma, “casi 70,8 millones de personas fueron desplazadas a fines de 2018 y alrededor de 13,6” se acumulan durante el año, refiere el organismo.



La guerra, la violencia y la persecución destacaron entre las razones que impulsaron la movilización total. “En su gran mayoría, los países en desarrollo son los más afectados”.



Las solicitudes venezolanas se añaden a las 2.6 millones de personas que abandonaron la nación, pero que no buscaron asilo, el año pasado.

Retrocediendo aún más la mirada, en 2016, se contabilizaban menos de 700 mil migrantes y refugiados de nacionalidad venezolana en todos los continentes.



El crecimiento resulta exponencial, pues 3,3 millones habían partido a otros destinos, hasta el 31 de diciembre de 2018. Cerca de 2,4 millones se inclinó por Latinoamérica y el Caribe, según la ONU: 1 millón 150 mil en Colombia, 635 mil en Perú, 300 mil en Ecuador, 130 mil en Argentina, 100 mil en Chile, 95 mil en México, 94 mil en Panamá y 85 mil en Brasil.



Pero las cifras de la diáspora no tienen freno: superan los 4 millones, según afirmaron la Acnur y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) recientemente.



Más de 1,3 millones de nacionales se encuentran en Colombia, seguido de Perú, que reporta más del doble de la acogida que registró hace apenas seis meses: 768 mil 148. De hecho, solo el 14 junio, 8 mil criollos llegaron a ese territorio antes de la entrada en vigencia de la visa humanitaria como requisito migratorio obligatorio.



Mientras que en Chile la ONU contabiliza 288 mil 233 personas, en Ecuador 263 mil, en Brasil 168 mil 357, en Argentina 130 mil y en Panamá 94 mil 400.



El Gobierno venezolano objeta esas cifras. El propio canciller, Jorge Arreaza, dijo la pasada semana: "Acnur manipula estadísticas para abultar los recursos que recibe por la migración y la ONU no se pronuncia contra el bloqueo que la origina, en Colombia, Ecuador y Perú, los migrantes venezolanos son blanco de precarización laboral y explotación".